Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Как отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, ребенок с осколочными ранениями доставлен в детскую республиканскую больницу.По данным правительства ЛНР, при повторном ударе БПЛА по соседнему дому повреждена крыша, никто не пострадал.Вечером в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средства РЭБ посадили украинский дрон на территории городского сквера. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена. Дрон был утилизирован.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
луганская народная республика (лнр), минздрав лнр, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, общество, дети
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок

В Рубежном ЛНР 12-летяя девочка ранена при атаке беспилотника на многоэтажку

20:17 20.09.2025 (обновлено: 20:25 20.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
"Ребенок находился у подъезда дома, когда вражеский беспилотник влетел в балкон на седьмом этаже одного из МКД на проспекте Московский", - говорится в сообщении.
Как отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, ребенок с осколочными ранениями доставлен в детскую республиканскую больницу.
По данным правительства ЛНР, при повторном ударе БПЛА по соседнему дому повреждена крыша, никто не пострадал.
Вечером в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средства РЭБ посадили украинский дрон на территории городского сквера. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена. Дрон был утилизирован.
Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
