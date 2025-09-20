https://crimea.ria.ru/20250920/dron-vletel-v-mnogoetazhku-v-lnr--ranen-rebenok-1149590032.html

Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок

Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок

12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T20:17

2025-09-20T20:17

2025-09-20T20:25

луганская народная республика (лнр)

минздрав лнр

происшествия

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

общество

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Как отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, ребенок с осколочными ранениями доставлен в детскую республиканскую больницу.По данным правительства ЛНР, при повторном ударе БПЛА по соседнему дому повреждена крыша, никто не пострадал.Вечером в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средства РЭБ посадили украинский дрон на территории городского сквера. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена. Дрон был утилизирован.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), минздрав лнр, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, общество, дети