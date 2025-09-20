https://crimea.ria.ru/20250920/dron-vletel-v-mnogoetazhku-v-lnr--ranen-rebenok-1149590032.html
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T20:17
2025-09-20T20:17
2025-09-20T20:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника по многоэтажному дому в Рубежном. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.Как отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, ребенок с осколочными ранениями доставлен в детскую республиканскую больницу.По данным правительства ЛНР, при повторном ударе БПЛА по соседнему дому повреждена крыша, никто не пострадал.Вечером в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средства РЭБ посадили украинский дрон на территории городского сквера. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена. Дрон был утилизирован.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
20:17 20.09.2025 (обновлено: 20:25 20.09.2025)