В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 20.09.2025

В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 20.09.2025

2025-09-20T13:37

2025-09-20T13:37

2025-09-20T13:37

происшествия

самарская область

самара

вячеслав федорищев

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", - написал он в соцсети МАХ. Также, по его информации, еще один человек пострадал в результате атаки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

происшествия, самарская область, самара, вячеслав федорищев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво