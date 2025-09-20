https://crimea.ria.ru/20250920/v-samarskoy-oblasti-pri-atake-bpla-pogibli-chetyre-cheloveka-1149581433.html
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T13:37
2025-09-20T13:37
2025-09-20T13:37
происшествия
самарская область
самара
вячеслав федорищев
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", - написал он в соцсети МАХ. Также, по его информации, еще один человек пострадал в результате атаки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самарская область
самара
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, самара, вячеслав федорищев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека