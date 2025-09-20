Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", - написал он в соцсети МАХ. Также, по его информации, еще один человек пострадал в результате атаки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Самарской области при атаке беспилотников ВСУ погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", - написал он в соцсети МАХ.

Также, по его информации, еще один человек пострадал в результате атаки.
