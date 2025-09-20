Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера
2025-09-20T18:34
2025-09-20T18:34
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
система радиоэлектронной борьбы (рэб)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера, территория оцеплена. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области

В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник в сквере - работают саперы

18:34 20.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера, территория оцеплена. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты", - написал он в Telegram.
Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
