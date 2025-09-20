https://crimea.ria.ru/20250920/bespilotnik-sel-v-skvere-chp-v-penzenskoy-oblasti-1149589460.html

Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области

2025-09-20T18:34

2025-09-20T18:34

2025-09-20T18:34

пензенская область

олег мельниченко

происшествия

система радиоэлектронной борьбы (рэб)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера, территория оцеплена. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пензенская область

Новости

пензенская область, олег мельниченко, происшествия, система радиоэлектронной борьбы (рэб), беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность