Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера, территория
2025-09-20T18:34
2025-09-20T18:34
2025-09-20T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник. Дрон приземлился на территории городского сквера, территория оцеплена. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в регионе погибли четыре человека и один получил ранения.
Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник в сквере - работают саперы