https://crimea.ria.ru/20250930/troe-detey-pogibli-i-11-raneny-pri-atakakh-vsu-na-regiony-rossii-za-nedelyu-1149841900.html

Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю

Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю

За неделю от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли. Об этом сообщил посол МИД России РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T09:30

2025-09-30T09:30

2025-09-30T09:31

россия

атаки всу

новые регионы россии

запорожская область

белгородская область

брянская область

курская область

ростовская область

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147885554_0:28:591:360_1920x0_80_0_0_195c26d81deb733df7fc9bd3c698dff0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, больше всего мирных жителей пострадало при атаках ВСУ на Краснодарский край, ДНР, Белгородскую, Курскую и Херсонскую области. Так, два человека погибли и 14 получили ранения во время атаки беспилотников на Новороссийск в Краснодарском крае.Два 17-летних подростка пострадали и шесть взрослых мирных жителей получили ранения при обстреле Белгорода из РСЗО HIMARS. Также в Белгородской области двое детей, 8 и 12 лет, пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в поселке Северный, 13-летняя девочка была ранена при детонации беспилотника в селе Стрелецкое, и 78-летняя женщина получила травму из-за атаки БпЛА на здание поликлиники в Шебекино.В ДНР трехлетняя девочка получила серьезную травму головы из-за атаки беспилотника на АЗС в Донецке. Также один взрослый мирный житель погиб и двое получили ранения при обстреле из РСЗО города Селидово Донецкой народной республики.В Курской области 15-летний подросток получил ранение, подвергшись атаке беспилотника в деревне Золотаревка, а в поселке Белая Березка Брянской области в результате удара из РСЗО "Град" пострадали девять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний.Кроме того, в Запорожской области 86-летняя женщина погибла при артиллерийском обстреле села Водяное, а в Энергодаре в результате удара дрона пострадал работник коммунального предприятия.Также два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на частный дом в станице Базковская Ростовской области.Ранее Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22 – 28 сентября заявил, что Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы

россия

новые регионы россии

запорожская область

белгородская область

брянская область

курская область

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атаки всу, новые регионы россии, запорожская область, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, новости