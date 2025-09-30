Рейтинг@Mail.ru
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/troe-detey-pogibli-i-11-raneny-pri-atakakh-vsu-na-regiony-rossii-za-nedelyu-1149841900.html
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
За неделю от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли. Об этом сообщил посол МИД России РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T09:30
2025-09-30T09:31
россия
атаки всу
новые регионы россии
запорожская область
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147885554_0:28:591:360_1920x0_80_0_0_195c26d81deb733df7fc9bd3c698dff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, больше всего мирных жителей пострадало при атаках ВСУ на Краснодарский край, ДНР, Белгородскую, Курскую и Херсонскую области. Так, два человека погибли и 14 получили ранения во время атаки беспилотников на Новороссийск в Краснодарском крае.Два 17-летних подростка пострадали и шесть взрослых мирных жителей получили ранения при обстреле Белгорода из РСЗО HIMARS. Также в Белгородской области двое детей, 8 и 12 лет, пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в поселке Северный, 13-летняя девочка была ранена при детонации беспилотника в селе Стрелецкое, и 78-летняя женщина получила травму из-за атаки БпЛА на здание поликлиники в Шебекино.В ДНР трехлетняя девочка получила серьезную травму головы из-за атаки беспилотника на АЗС в Донецке. Также один взрослый мирный житель погиб и двое получили ранения при обстреле из РСЗО города Селидово Донецкой народной республики.В Курской области 15-летний подросток получил ранение, подвергшись атаке беспилотника в деревне Золотаревка, а в поселке Белая Березка Брянской области в результате удара из РСЗО "Град" пострадали девять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний.Кроме того, в Запорожской области 86-летняя женщина погибла при артиллерийском обстреле села Водяное, а в Энергодаре в результате удара дрона пострадал работник коммунального предприятия.Также два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на частный дом в станице Базковская Ростовской области.Ранее Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22 – 28 сентября заявил, что Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
россия
новые регионы россии
запорожская область
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147885554_0:0:591:444_1920x0_80_0_0_7349cb2bee27033fc0a4221e7a413172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, атаки всу, новые регионы россии, запорожская область, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, новости
Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю

От атак ВСУ на регионы России за неделю 17 человек погибли - МИД

09:30 30.09.2025 (обновлено: 09:31 30.09.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали жилую пятиэтажку в Алешках
ВСУ атаковали жилую пятиэтажку в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За неделю с 22 по 28 сентября 2025 года от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Погибли 17 человек, в том числе 3 несовершеннолетних", – сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, больше всего мирных жителей пострадало при атаках ВСУ на Краснодарский край, ДНР, Белгородскую, Курскую и Херсонскую области. Так, два человека погибли и 14 получили ранения во время атаки беспилотников на Новороссийск в Краснодарском крае.
Два 17-летних подростка пострадали и шесть взрослых мирных жителей получили ранения при обстреле Белгорода из РСЗО HIMARS. Также в Белгородской области двое детей, 8 и 12 лет, пострадали в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в поселке Северный, 13-летняя девочка была ранена при детонации беспилотника в селе Стрелецкое, и 78-летняя женщина получила травму из-за атаки БпЛА на здание поликлиники в Шебекино.
В ДНР трехлетняя девочка получила серьезную травму головы из-за атаки беспилотника на АЗС в Донецке. Также один взрослый мирный житель погиб и двое получили ранения при обстреле из РСЗО города Селидово Донецкой народной республики.
В Курской области 15-летний подросток получил ранение, подвергшись атаке беспилотника в деревне Золотаревка, а в поселке Белая Березка Брянской области в результате удара из РСЗО "Град" пострадали девять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний.
Кроме того, в Запорожской области 86-летняя женщина погибла при артиллерийском обстреле села Водяное, а в Энергодаре в результате удара дрона пострадал работник коммунального предприятия.
Также два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на частный дом в станице Базковская Ростовской области.
"Всего по гражданским целям на российской территории ВФУ выпустили не менее 3598 боеприпасов", – уточнил посол.
Ранее Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22 – 28 сентября заявил, что Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
 
РоссияАтаки ВСУНовые регионы РоссииЗапорожская областьБелгородская областьБрянская областьКурская областьРостовская областьМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион МирошникНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0718-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
09:44 Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
09:30Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделю
09:00Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рождения
08:44"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны
08:22У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
08:15Пожар на нефтебазе в Феодосии потушили
07:55В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
07:38Трамп выступит с заявлением из Белого дома
07:25ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников
07:02После атаки ВСУ нарушено электроснабжение в Волгоградской области
06:43Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
06:21Крымский мост - что происходит после приостановки движения
06:09Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:11В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
Лента новостейМолния