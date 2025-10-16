https://crimea.ria.ru/20251016/vyezd-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta---v-mvd-razveyali-feyk-ob-ogranichenii-1150219698.html

Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении

Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении

Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы России не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы России не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. Подобные сообщения появляются в разных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край. Официальные органы уже опровергли их подлинность.В полиции напоминают о необходимости проверять сведения только через официальные источники: сайты органов власти и официальные СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииУчите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазутаЛимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк

