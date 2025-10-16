Рейтинг@Mail.ru
Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении
Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении
Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы России не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T09:13
2025-10-16T09:13
россия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
граница
фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы России не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. Подобные сообщения появляются в разных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край. Официальные органы уже опровергли их подлинность.В полиции напоминают о необходимости проверять сведения только через официальные источники: сайты органов власти и официальные СМИ.
россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), граница, фейк
Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении

В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста

09:13 16.10.2025
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничный пункт пропуска в Крыму
Пограничный пункт пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста за пределы России не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.
В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. Подобные сообщения появляются в разных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край. Официальные органы уже опровергли их подлинность.
"Документы о запрете выезда – дезинформация. Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах", – сообщают правоохранители.
В полиции напоминают о необходимости проверять сведения только через официальные источники: сайты органов власти и официальные СМИ.
