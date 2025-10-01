Рейтинг@Mail.ru
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. "Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией. Отдельно хочу поблагодарить автомобилистов за понимание и полное взаимодействие в этом вопросе. Прошу всех быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк

Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк

18:06 01.10.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоФейк об ограничении продаж топлива в Запорожской области
Фейк об ограничении продаж топлива в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу", - подчеркнул он в своем ТГ-канале.
По его словам, действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95.
"Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией. Отдельно хочу поблагодарить автомобилистов за понимание и полное взаимодействие в этом вопросе. Прошу всех быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации", - заключил губернатор.
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
 
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
