https://crimea.ria.ru/20251001/limity-na-pokupku-topliva-v-zaporozhskoy-oblasti---vlasti-oprovergli-feyk-1149895919.html
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T18:06
2025-10-01T18:06
2025-10-01T18:06
евгений балицкий
фейк
топливо
новости
запорожская область
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149895795_0:178:1080:786_1920x0_80_0_0_23757397e84697e7f0b1eda8f71e418c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. "Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией. Отдельно хочу поблагодарить автомобилистов за понимание и полное взаимодействие в этом вопросе. Прошу всех быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-ogranichat-prodazhu-benzina-do-20-litrov-1149893291.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149895795_0:77:1080:887_1920x0_80_0_0_f5cf54f94e523fc3e58adfdebb94d7fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, фейк, топливо, новости, запорожская область, бензин
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу", - подчеркнул он в своем ТГ-канале.
По его словам, действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95.
"Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией. Отдельно хочу поблагодарить автомобилистов за понимание и полное взаимодействие в этом вопросе. Прошу всех быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации", - заключил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.