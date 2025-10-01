Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк

https://crimea.ria.ru/20251001/limity-na-pokupku-topliva-v-zaporozhskoy-oblasti---vlasti-oprovergli-feyk-1149895919.html

В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. "Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией. Отдельно хочу поблагодарить автомобилистов за понимание и полное взаимодействие в этом вопросе. Прошу всех быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

