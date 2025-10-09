https://crimea.ria.ru/20251009/uchite-fiziku-v-krymu-otvetili-na-ukrainskiy-feyk-o-vybrose-mazuta-1150089556.html
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
В Крыму посоветовали "украинским бойцам соцсетей и мессенджеров" учить физику, прежде чем создавать глупые фейки. Очередную ложь, упакованную в "новость" о... РИА Новости Крым, 09.10.2025
новости крыма
олег крючков
кибербезопасность
фейк
разлив мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму посоветовали "украинским бойцам соцсетей и мессенджеров" учить физику, прежде чем создавать глупые фейки. Очередную ложь, упакованную в "новость" о мазуте у побережья полуострова, прокомментировал советник главы РК Олег Крючков.По словам Крючкова, "украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах" и для лживой новости с фото подготовили все, что нужно, "как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму посмеялись над украинским фейком о выбросе мазута на берег