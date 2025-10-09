Рейтинг@Mail.ru
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/uchite-fiziku-v-krymu-otvetili-na-ukrainskiy-feyk-o-vybrose-mazuta-1150089556.html
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
В Крыму посоветовали "украинским бойцам соцсетей и мессенджеров" учить физику, прежде чем создавать глупые фейки. Очередную ложь, упакованную в "новость" о... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T19:33
2025-10-09T19:33
новости крыма
олег крючков
кибербезопасность
фейк
разлив мазута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму посоветовали "украинским бойцам соцсетей и мессенджеров" учить физику, прежде чем создавать глупые фейки. Очередную ложь, упакованную в "новость" о мазуте у побережья полуострова, прокомментировал советник главы РК Олег Крючков.По словам Крючкова, "украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах" и для лживой новости с фото подготовили все, что нужно, "как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251006/vlasti-vladimirskoy-oblasti-oprovergli-informatsiyu-o-khimicheskom-vybrose-1150004854.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_78:150:1121:932_1920x0_80_0_0_093fb44d1db329c1aaecfd098e0476e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, олег крючков, кибербезопасность, фейк, разлив мазута
Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута

В Крыму посмеялись над украинским фейком о выбросе мазута на берег

19:33 09.10.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму посоветовали "украинским бойцам соцсетей и мессенджеров" учить физику, прежде чем создавать глупые фейки. Очередную ложь, упакованную в "новость" о мазуте у побережья полуострова, прокомментировал советник главы РК Олег Крючков.
По словам Крючкова, "украинские бойцы соцсетей и мессенджеров внезапно обнаружили мазут на крымских пляжах" и для лживой новости с фото подготовили все, что нужно, "как в учебнике: крупный план, галька и черное нечто".

"Только наши враги забыли, что, если набирать школьников для работы на инфофронте, результат будет соответствующим. Учите физику. При жаре под +40 летом и температуре воды за +25 мазут не выбрасывало, а сейчас "пошли выбросы"? Ага... верим", – прокомментировал фейк Крючков в своем Telegram-канале.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Фейк
6 октября, 17:47
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
 
Новости КрымаОлег КрючковКибербезопасностьФейкРазлив мазута
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Кремле перенесли Российско-Арабский саммит
19:47Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
19:33Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
19:19В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
19:06Мощное землетрясение произошло на Камчатке
18:43ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
18:38В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
18:22Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина
17:42На востоке Крыма частично обесточен один из районов
17:16Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
17:07Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
16:48Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
16:31ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
16:27В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
16:25Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
16:18Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
16:06Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
15:54Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
Лента новостейМолния