Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:25
2025-10-16T12:25
2025-10-16T12:33
россия
новости сво
безэкипажные катера
министерство обороны рф
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 6 – над Крымом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую областиДва беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
россия
черное море
Новости
Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ - Минобороны
12:25 16.10.2025 (обновлено: 12:33 16.10.2025)