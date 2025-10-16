https://crimea.ria.ru/20251016/shest-ukrainskikh-bekov-unichtozheny-v-chernom-more-1150225116.html

Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море

Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море

Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 6 – над Крымом.

