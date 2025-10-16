https://crimea.ria.ru/20251016/51-vrazheskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1150218191.html

51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 51 вражеский беспилотник, в том числе шесть – над Крымом, по одному над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.В том числе, 12 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, 11 – над Волгоградской областью, 8 – над Ростовской, 6 – над Крымом, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 – над Белгородской областью, по одному – над Курской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.В результате атаки украинских дронов на Волгоградскую область на одной из подстанций возник пожар, сообщал ранее в четверг губернатор региона Андрей Бочаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным моремВ Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека

