51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 16.10.2025
51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ
51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 16.10.2025
51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ
Российские силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 51 вражеский беспилотник, в том числе шесть – над Крымом, по одному над акваториями Черного и Азовского... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 51 вражеский беспилотник, в том числе шесть – над Крымом, по одному над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.В том числе, 12 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, 11 – над Волгоградской областью, 8 – над Ростовской, 6 – над Крымом, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 – над Белгородской областью, по одному – над Курской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.В результате атаки украинских дронов на Волгоградскую область на одной из подстанций возник пожар, сообщал ранее в четверг губернатор региона Андрей Бочаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным моремВ Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 51 украинский беспилотник

07:29 16.10.2025 (обновлено: 07:35 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 51 вражеский беспилотник, в том числе шесть – над Крымом, по одному над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.
В том числе, 12 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, 11 – над Волгоградской областью, 8 – над Ростовской, 6 – над Крымом, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, 3 – над Белгородской областью, по одному – над Курской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
В результате атаки украинских дронов на Волгоградскую область на одной из подстанций возник пожар, сообщал ранее в четверг губернатор региона Андрей Бочаров.
