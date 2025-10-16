https://crimea.ria.ru/20251016/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-otkaza-ot-rossiyskikh-energonositeley-v-es-1150231901.html
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
Отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к падению оборотов промышленности и росту цен в странах ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к падению оборотов промышленности и росту цен в странах ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Кроме того, это привело к снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом, добавил Путин.Он отметил, что демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора российских поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей – государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов."Наши газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками, как всегда это мы делали на всех направлениях раньше", - заверил глава государства.
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
Отказ от энергоносителей из РФ привел к кризису промышленности и росту цен в ЕС – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к падению оборотов промышленности и росту цен в странах ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
"Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического производственного потенциала. Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цент из-за более дорогих заокеанских нефти и газа", - сказал российский лидер.
Кроме того, это привело к снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом, добавил Путин.
Он отметил, что демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора российских поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей – государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов.
"Наши газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками, как всегда это мы делали на всех направлениях раньше", - заверил глава государства.
