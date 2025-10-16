https://crimea.ria.ru/20251016/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-otkaza-ot-rossiyskikh-energonositeley-v-es-1150231901.html

Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к падению оборотов промышленности и росту цен в странах ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Кроме того, это привело к снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом, добавил Путин.Он отметил, что демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора российских поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей – государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов."Наши газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками, как всегда это мы делали на всех направлениях раньше", - заверил глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу "Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение

