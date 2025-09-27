Рейтинг@Mail.ru
Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Турция не откажется от нефти и газа из России, как бы ни старался ее переубедить президент США Дональд Трамп. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Турция не откажется от нефти и газа из России, как бы ни старался ее переубедить президент США Дональд Трамп. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент США Дональд Трамп в четверг провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Администрация турецкого лидера сообщала, что на встрече в Белом доме обсуждались вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Позже стало известно, что страны заключили меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Трамп высказывал уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть.По мнению Колесниченко, "многоликий Реджеп Тайип Эрдоган" всегда и везде старается вести дела в своих интересах, а отказ от российских энергоносителей не на пользу Анкаре."Потому что экономическая ситуация в Турции тяжелейшая. Лира гуляет, инфляция растет со страшной силой, цены растут... Конечно же, в первую очередь Эрдогану нужно обеспечить экономическую стабильность. И у него сложности в Сирии, сложности с курдами, много сложностей с вооружениями... Оппозиция внутри выступает", – сказал политолог.Так что в сложившихся условиях Эрдоган "будет играть на многих досках", но от российской нефти не откажется, тем более от газа, считает Колесниченко.Идти же на конфликт с Эрдоганом, чтобы "прогнуть" его, Трамп не рискнет, уверен он.Но эти заигрывания ничего не принесут потому, что Европе не хватает тех ресурсов, которые обещает дать США. В условиях глобального расширения IT-технологий всему миру нужна будет энергия, добавил эксперт.Поэтому никаких претензий Евросоюз Эрдогану не предъявит, если тот продолжит покупать энергоресурсы у РФ, делает вывод Колесниченко.Есть у ЕС и другой повод для страха перед Анкарой, добавил он."Его (Эрдогана – ред.) боится Европа, потому что он откроет границы – и миллионы беженцев побегут в Европу, чего ей не надо", – сказал политолог.Что же касается заключения между Турцией и США меморандума о сотрудничестве в области ядерной энергетики, то это мало что глобально изменит на перспективу, поскольку самые лучшие реакторы в мире сегодня российские и самое большое количество заказов на постановку реакторов в мире и устройства атомных электростанций поступает для Росатома.Кроме того, такого рода документ, как меморандум, Эрдогана не остановит, если он будет мешать принимать нужное ему решение, считает Колесниченко."За время политической карьеры Эрдогана он подписал много меморандумов, в том числе по вступлению в Евросоюз, та же Стамбульская декларация о прекращении насилия над женщинами, которую он свободно разорвал несколько лет назад. И что кто-то возмутился? Перевернули и забыли. Потому что это главный игрок геополитический (в Европе – ред.). И он будет выторговывать то, что ему удобно", – сказал политолог.Ранее об особой роли Турции в разрешении конфликта на Украине рассказывал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского, советник председателя Заксобрания Севастополя Александр Ирхин.АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Турция не откажется от нефти и газа из России, как бы ни старался ее переубедить президент США Дональд Трамп. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Президент США Дональд Трамп в четверг провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Администрация турецкого лидера сообщала, что на встрече в Белом доме обсуждались вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Позже стало известно, что страны заключили меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Трамп высказывал уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть.
По мнению Колесниченко, "многоликий Реджеп Тайип Эрдоган" всегда и везде старается вести дела в своих интересах, а отказ от российских энергоносителей не на пользу Анкаре.
"Потому что экономическая ситуация в Турции тяжелейшая. Лира гуляет, инфляция растет со страшной силой, цены растут... Конечно же, в первую очередь Эрдогану нужно обеспечить экономическую стабильность. И у него сложности в Сирии, сложности с курдами, много сложностей с вооружениями... Оппозиция внутри выступает", – сказал политолог.
Так что в сложившихся условиях Эрдоган "будет играть на многих досках", но от российской нефти не откажется, тем более от газа, считает Колесниченко.

"Трамп, конечно же, настаивает на том, чтобы Эрдоган отказался и от нефти, и от газа. Он хочет стать монополистом по углеводородам во всем мире и сегодня, пользуясь моментом, рассчитывает перехватить всю логистику. Но это ему не удастся", – прокомментировал эксперт.

Идти же на конфликт с Эрдоганом, чтобы "прогнуть" его, Трамп не рискнет, уверен он.
"Трампу опасен конфликт с Турцией, потому что, по сути, Турция ключевой игрок НАТО, номер один в Европе. И самый сильный, с точки зрения армии, техники и вооружения. Поэтому будет заигрывание (стороны США – ред.)", – предположил Колесниченко.
Но эти заигрывания ничего не принесут потому, что Европе не хватает тех ресурсов, которые обещает дать США. В условиях глобального расширения IT-технологий всему миру нужна будет энергия, добавил эксперт.
Поэтому никаких претензий Евросоюз Эрдогану не предъявит, если тот продолжит покупать энергоресурсы у РФ, делает вывод Колесниченко.
Есть у ЕС и другой повод для страха перед Анкарой, добавил он.
"Его (Эрдогана – ред.) боится Европа, потому что он откроет границы – и миллионы беженцев побегут в Европу, чего ей не надо", – сказал политолог.
Что же касается заключения между Турцией и США меморандума о сотрудничестве в области ядерной энергетики, то это мало что глобально изменит на перспективу, поскольку самые лучшие реакторы в мире сегодня российские и самое большое количество заказов на постановку реакторов в мире и устройства атомных электростанций поступает для Росатома.
"Мы в этой части действительно опережаем по технологиям весь мир... И то, что там Трамп говорит от имени Эрдогана – это он сказал, но не Эрдоган", – заметил Колесниченко.
Кроме того, такого рода документ, как меморандум, Эрдогана не остановит, если он будет мешать принимать нужное ему решение, считает Колесниченко.
"За время политической карьеры Эрдогана он подписал много меморандумов, в том числе по вступлению в Евросоюз, та же Стамбульская декларация о прекращении насилия над женщинами, которую он свободно разорвал несколько лет назад. И что кто-то возмутился? Перевернули и забыли. Потому что это главный игрок геополитический (в Европе – ред.). И он будет выторговывать то, что ему удобно", – сказал политолог.
Ранее об особой роли Турции в разрешении конфликта на Украине рассказывал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского, советник председателя Заксобрания Севастополя Александр Ирхин.
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
