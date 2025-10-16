Рейтинг@Mail.ru
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T15:42
2025-10-16T15:42
новости крыма
крым
юрий гоцанюк
автобус
транспорт
образование в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Новые транспортные средства уже направлены в девять муниципальных образований, включая города Алушта и Армянск, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский и Симферопольский районы.Он добавил, что машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей. Работа по обновлению автопарка школьных автобусов ведется планомерно – в соответствии с поручением президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов
новости крыма, крым, юрий гоцанюк, автобус, транспорт, образование в крыму и севастополе
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году

Крым за 2025 год получил 40 новых школьных автобусов

15:42 16.10.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаШкольный автобус
Школьный автобус
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"В 2025 году Крым получил 40 новых школьных автобусов марки "ПАЗ", из которых 17 прибыли в августе, еще 23 – в октябре", – сказано в сообщении.

Новые транспортные средства уже направлены в девять муниципальных образований, включая города Алушта и Армянск, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский и Симферопольский районы.
"Ежедневно более 23 тысяч крымских школьников из 764 населенных пунктов отправляются в путь за знаниями. И наша задача – сделать этот путь максимально комфортным и безопасным", – подчеркнул Гоцанюк.
Он добавил, что машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей. Работа по обновлению автопарка школьных автобусов ведется планомерно – в соответствии с поручением президента России.
Новости КрымаКрымЮрий ГоцанюкАвтобусТранспортОбразование в Крыму и Севастополе
 
