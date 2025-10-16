https://crimea.ria.ru/20251016/krym-poluchil-40-shkolnykh-avtobusov-v-2025-godu-1150233966.html

Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году

Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году

Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Новые транспортные средства уже направлены в девять муниципальных образований, включая города Алушта и Армянск, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский и Симферопольский районы.Он добавил, что машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей. Работа по обновлению автопарка школьных автобусов ведется планомерно – в соответствии с поручением президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов

