Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Новые транспортные средства уже направлены в девять муниципальных образований, включая города Алушта и Армянск, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский и Симферопольский районы.Он добавил, что машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей. Работа по обновлению автопарка школьных автобусов ведется планомерно – в соответствии с поручением президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов
Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
Крым за 2025 год получил 40 новых школьных автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Еще 23 новых школьных автобуса получили девять районов Крыма. Итого за 2025 год в республике появилось 40 автобусов "ПАЗ". Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В 2025 году Крым получил 40 новых школьных автобусов марки "ПАЗ", из которых 17 прибыли в августе, еще 23 – в октябре", – сказано в сообщении.
Новые транспортные средства уже направлены в девять муниципальных образований, включая города Алушта и Армянск, а также Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский и Симферопольский районы.
"Ежедневно более 23 тысяч крымских школьников из 764 населенных пунктов отправляются в путь за знаниями. И наша задача – сделать этот путь максимально комфортным и безопасным", – подчеркнул Гоцанюк.
Он добавил, что машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надежности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей. Работа по обновлению автопарка школьных автобусов ведется планомерно – в соответствии с поручением президента России.
