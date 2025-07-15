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На маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов

На маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов - РИА Новости Крым, 15.07.2025

На маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов

С 16 июля на временном автобусном маршруте №53 "Алушта – Ялта" будет увеличен подвижной состав, сообщает "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 15.07.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. С 16 июля на временном автобусном маршруте №53 "Алушта – Ялта" будет увеличен подвижной состав, сообщает "Крымтроллейбус".Как уточнили на предприятии, пока изменения будут введены в тестовом режиме. В дальнейшем график может быть скорректирован с учетом загруженности и потребностей пассажиров.С расписанием движения маршрута можно ознакомиться на сайте и в официальных социальных сетях "Крымтроллейбус".Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский сообщил, что в этом году планируется закупка автобусов большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров – они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажировМежду Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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