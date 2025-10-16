Рейтинг@Mail.ru
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой" - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой" - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и военно-промышленный комплекс. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.Глава ведомства отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, а также муссирует тему создания там "бесполетной зоны".Он напомнил, что средства на перевооружение Европы и поддержку Украины исчисляются суммой в 800 миллиардов евро.
россия, великобритания, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, европейский союз (ес), в мире
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"

Лондон хочет запугать ЕС российской угрозой и добиться перетока их капиталов к себе – ФСБ

10:22 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и военно-промышленный комплекс. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
Глава ведомства отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, а также муссирует тему создания там "бесполетной зоны".

"Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать третью мировую войну с ядерной державой, то остается одно логичное объяснение их агрессивных действий – создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", - сказал Бортников.

Он напомнил, что средства на перевооружение Европы и поддержку Украины исчисляются суммой в 800 миллиардов евро.
"Полагаю, что в этом и кроется одна из причин полной недоговороспособности ключевых европейских политиков и Брюсселя. И если европейский обыватель полагает, что раздуваемая милитаристская повестка его не коснется, то пусть посмотрит на пример Украины, где ради западных биржевых индексов на фронт скоро погонят стариков и женщин", - отметил директор ФСБ.
