https://crimea.ria.ru/20251016/dlya-chego-britaniya-zapugivaet-evrosoyuz-rossiyskoy-ugrozoy-1150220750.html

Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"

Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой" - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"

Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T10:22

2025-10-16T10:22

2025-10-16T10:20

россия

великобритания

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

европейский союз (ес)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/32/133299_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_4cca6a0dca526393bf8a23c4771410b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и военно-промышленный комплекс. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.Глава ведомства отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, а также муссирует тему создания там "бесполетной зоны".Он напомнил, что средства на перевооружение Европы и поддержку Украины исчисляются суммой в 800 миллиардов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский министр войны пригрозил РоссииСто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США

россия

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, европейский союз (ес), в мире