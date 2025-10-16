https://crimea.ria.ru/20251016/dlya-chego-britaniya-zapugivaet-evrosoyuz-rossiyskoy-ugrozoy-1150220750.html
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой" - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T10:22
2025-10-16T10:22
2025-10-16T10:20
россия
великобритания
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
европейский союз (ес)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/32/133299_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_4cca6a0dca526393bf8a23c4771410b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и военно-промышленный комплекс. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.Глава ведомства отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, а также муссирует тему создания там "бесполетной зоны".Он напомнил, что средства на перевооружение Европы и поддержку Украины исчисляются суммой в 800 миллиардов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский министр войны пригрозил РоссииСто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США
россия
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/32/133299_0:0:453:340_1920x0_80_0_0_d24d81d7dcd4bdee02d66cf7ba9b5c21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, европейский союз (ес), в мире
Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
Лондон хочет запугать ЕС российской угрозой и добиться перетока их капиталов к себе – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", стремится тем самым добиться перетока европейского капитала в свои фондовые рынки и военно-промышленный комплекс. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
Глава ведомства отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, а также муссирует тему создания там "бесполетной зоны".
"Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать третью мировую войну с ядерной державой, то остается одно логичное объяснение их агрессивных действий – создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", - сказал Бортников.
Он напомнил, что средства на перевооружение Европы и поддержку Украины исчисляются суммой в 800 миллиардов евро.
"Полагаю, что в этом и кроется одна из причин полной недоговороспособности ключевых европейских политиков и Брюсселя. И если европейский обыватель полагает, что раздуваемая милитаристская повестка его не коснется, то пусть посмотрит на пример Украины, где ради западных биржевых индексов на фронт скоро погонят стариков и женщин", - отметил директор ФСБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: