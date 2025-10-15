Рейтинг@Mail.ru
Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией 15 октября подписано в Лондоне и официально вступило в силу. Об этом заявил спикер... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T18:39
2025-10-15T18:25
украина
великобритания
в мире
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией 15 октября подписано в Лондоне и официально вступило в силу. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.В сентябре Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение "о столетнем партнерстве" между Украиной и Британией.Как заявил Стефанчук, он передал спикеру британской палаты общин Линдси Хойлу текст соглашения, закон Украины о его ратификации и ноту о начале его действия.По его словам, документ должен закрепить долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
украина
великобритания
Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией 15 октября подписано в Лондоне и официально вступило в силу. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В сентябре Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение "о столетнем партнерстве" между Украиной и Британией.
Как заявил Стефанчук, он передал спикеру британской палаты общин Линдси Хойлу текст соглашения, закон Украины о его ратификации и ноту о начале его действия.
"Сегодня в Лондоне столетнее соглашение официально вступило в силу", - добавил он.
По его словам, документ должен закрепить долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов.
В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
