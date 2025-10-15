Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу

https://crimea.ria.ru/20251015/sto-let-partnerstva-soglashenie-mezhdu-kievom-i-londonom-vstupilo-v-silu-1150211896.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией 15 октября подписано в Лондоне и официально вступило в силу. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.В сентябре Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение "о столетнем партнерстве" между Украиной и Британией.Как заявил Стефанчук, он передал спикеру британской палаты общин Линдси Хойлу текст соглашения, закон Украины о его ратификации и ноту о начале его действия.По его словам, документ должен закрепить долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВОВ Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизниЛондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" между Украиной и Великобританией 15 октября подписано в Лондоне и официально вступило в силу. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В сентябре Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение "о столетнем партнерстве" между Украиной и Британией.
Как заявил Стефанчук, он передал спикеру британской палаты общин Линдси Хойлу текст соглашения, закон Украины о его ратификации и ноту о начале его действия.
"Сегодня в Лондоне столетнее соглашение официально вступило в силу", - добавил он.
По его словам, документ должен закрепить долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов.
В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
