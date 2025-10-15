https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-zhenskaya-yacheyka-rasprostranyala-idei-o-vsemirnom-khalifate-1150209697.html

В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате

В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате

В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15

2025-10-15T17:06

2025-10-15T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.Установлено, что женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников. Они задержаны сотрудниками Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов

