В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T17:06
2025-10-15T17:06
2025-10-15T17:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.Установлено, что женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников. Они задержаны сотрудниками Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Следствие продолжается.
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
В Крыму задержаны члены женской ячейки за распространение идеи о всемирном халифате
17:06 15.10.2025 (обновлено: 17:33 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.
"В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации. Установлено, что на территории полуострова функционеры терструктуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата", - цитирует сообщение РИА Новости.
Установлено, что женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
Они задержаны сотрудниками Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.
Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Следствие продолжается.
