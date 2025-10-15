Рейтинг@Mail.ru
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-zhenskaya-yacheyka-rasprostranyala-idei-o-vsemirnom-khalifate-1150209697.html
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T17:06
2025-10-15T17:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150210412_197:0:1770:885_1920x0_80_0_0_324073f6205b84adcebd137cc7bcea42.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.Установлено, что женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников. Они задержаны сотрудниками Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150210412_570:0:1750:885_1920x0_80_0_0_5f108f6ec1906b05bca4396cb340e30f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, видео
В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате

В Крыму задержаны члены женской ячейки за распространение идеи о всемирном халифате

17:06 15.10.2025 (обновлено: 17:33 15.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ России.

"В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации. Установлено, что на территории полуострова функционеры терструктуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата", - цитирует сообщение РИА Новости.

Установлено, что женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
Они задержаны сотрудниками Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.
Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Следствие продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Халифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистов
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12В Крыму изменится тариф на капремонт
18:00Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
17:49Американский министр войны пригрозил России
17:38Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
17:18РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства
17:06В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
16:48Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело
16:36Песня Валерии прошла отборочный этап премии Grammy
16:19Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
15:43В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
15:27Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
15:15МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
15:12Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
15:02Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
14:55В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
14:45Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
14:38Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
Лента новостейМолния