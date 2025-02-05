https://crimea.ria.ru/20250205/v-krymu-nakryli-yacheyku-khizb-ut-takhrir-al-islami-1143934516.html

В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T13:14

2025-02-05T13:14

2025-02-05T13:18

крым

новости крыма

срочные новости крыма

антитеррор

безопасность республики крым и севастополя

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119451042_0:7:355:207_1920x0_80_0_0_884ec9bcffedca040087972abfc1801f.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.Следователями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)