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В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T13:14
2025-02-05T13:14
2025-02-05T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.Следователями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России
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В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
ФСБ в Крыму накрыла ячейку запрещенной группировки "Хизб ут-Тархир аль-Ислами"*
13:14 05.02.2025 (обновлено: 13:18 05.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Крыму пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.
"По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в РФ), средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности", - добавляется в сообщении.
Следователями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России