Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-10-15T07:19
2025-10-15T07:19
2025-10-15T07:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря.Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному –над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
07:19 15.10.2025 (обновлено: 07:33 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря.
Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному –над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.
Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.
Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили
восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.
