Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

2025-10-15T07:19

2025-10-15T07:19

2025-10-15T07:33

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря.Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному –над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ уничтожены над КрымомАрмия России бьет по украинским станциям РЭБ и складамЗачем на Украине заявили о готовности создать космические войска

2025

