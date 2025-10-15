Рейтинг@Mail.ru
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/sem-vrazheskikh-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150183187.html
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T07:19
2025-10-15T07:33
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
крым
новости крыма
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря.Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному –над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ уничтожены над КрымомАрмия России бьет по украинским станциям РЭБ и складамЗачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

07:19 15.10.2025 (обновлено: 07:33 15.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре - над Крымом и три - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря.
Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному –над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.
Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.
Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам
Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
07:16Крымский мост – обстановка на утро среды
06:53Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
06:44В Севастополе не ходят катера и паромы
06:23Купальный сезон в Крыму завершен
06:04Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
00:01Золотая осень: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:33Полет ракеты Starship и встреча Зеленского и Трампа: главное за день
22:11Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"
21:55Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа
Лента новостейМолния