https://crimea.ria.ru/20251014/armiya-rossii-bet-po-ukrainskim-stantsiyam-reb-i-skladam-1150172367.html

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам

Армия России за сутки уничтожила 14 украинских станций РЭБ, более десяти складов боеприпасов и материальных средств. Киевский режим по всей линии фронта потерял РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T13:19

2025-10-14T13:19

2025-10-14T13:19

новости

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

армия и флот

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140802545_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_ff7b878f7ac6222cf267eab35d420b1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 14 украинских станций РЭБ, более десяти складов боеприпасов и материальных средств. Киевский режим по всей линии фронта потерял 1560 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Графское и Колодезное. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка Харьковской области, Новоселовка и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Бересток и Константиновка ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих. Уничтожены склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров ДНР. Также на этом направлении нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 550.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Успеновка, Барвиновка Запорожской области, Водяное, Покровское и Новониколаевка Днепропетровской области. Украинская сторона потеряла до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Вооруженные сил РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.Средствами ПВО сбиты десять авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотникиУдары по Украине: Харьков остался без светаПоставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США

https://crimea.ria.ru/20251014/rossiyskie-voennye-osvobodili-balagan-v-dnr-1150171193.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), министерство обороны рф