Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ДНР подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка.В Днепропетровской области под контроль России перешла Алексеевка. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Восток".Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

