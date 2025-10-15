Рейтинг@Mail.ru
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2025
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "восток"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ДНР подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка.В Днепропетровской области под контроль России перешла Алексеевка. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Восток".Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
Новости
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), днепропетровская область
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Освобождены населенные пункты Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области

12:11 15.10.2025 (обновлено: 12:15 15.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ДНР подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка.
В Днепропетровской области под контроль России перешла Алексеевка. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Восток".
Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.
8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Восток"Группировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская область
 
