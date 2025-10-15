https://crimea.ria.ru/20251015/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1150188581.html
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T12:11
2025-10-15T12:11
2025-10-15T12:15
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "восток"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458399_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_5b942f3b4c7f66783b45863e09e33114.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ДНР подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка.В Днепропетровской области под контроль России перешла Алексеевка. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Восток".Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458399_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_a359cf5d39f6932c6d47d4c399ac45c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), днепропетровская область
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Освобождены населенные пункты Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области
12:11 15.10.2025 (обновлено: 12:15 15.10.2025)