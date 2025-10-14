Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Балаган в ДНР - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Российские военные освободили Балаган в ДНР
Российские военные освободили Балаган в ДНР - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Российские военные освободили Балаган в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
Российские военные освободили Балаган в ДНР

12:21 14.10.2025 (обновлено: 12:25 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.
8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
