Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного... РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНа Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура

