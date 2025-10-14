https://crimea.ria.ru/20251014/rossiyskie-voennye-osvobodili-balagan-v-dnr-1150171193.html
Российские военные освободили Балаган в ДНР
Российские военные освободили Балаган в ДНР
2025-10-14T12:21
2025-10-14T12:21
2025-10-14T12:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНа Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
12:21 14.10.2025 (обновлено: 12:25 14.10.2025)