https://crimea.ria.ru/20251013/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1150152395.html
ВС РФ освободили два населенных пункта
ВС РФ освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T13:04
2025-10-13T13:04
2025-10-13T13:04
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили в Минобороны России.Активными наступательными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также зашли в восточные районы населенного пункта Димитров ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах, добавили в ведомстве.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНа Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:0:1897:1423_1920x0_80_0_0_4699377f35010a2407ce2ebfaa548329.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ освободили два населенных пункта
ВС РФ освободили два населенных пункта - в Харьковской области и ДНР