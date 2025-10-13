https://crimea.ria.ru/20251013/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1150152395.html

ВС РФ освободили два населенных пункта

ВС РФ освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 13.10.2025

ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили в Минобороны России.Активными наступательными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также зашли в восточные районы населенного пункта Димитров ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах, добавили в ведомстве.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планНа Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура

