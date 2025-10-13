Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251013/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1150152395.html
ВС РФ освободили два населенных пункта
ВС РФ освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили в Минобороны России.Активными наступательными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также зашли в восточные районы населенного пункта Димитров ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах, добавили в ведомстве.8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
РИА Новости Крым
ВС РФ освободили два населенных пункта

ВС РФ освободили два населенных пункта - в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Боровская Андреевка (Харьковская область) и Московское (ДНР) и продолжают развивать наступление. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Активными наступательными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также зашли в восточные районы населенного пункта Димитров ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах, добавили в ведомстве.
8 октября сообщалось, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области.
