Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
2025-10-14T14:16
2025-10-14T14:16
2025-10-14T14:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем во вторник скопилась незначительная очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
