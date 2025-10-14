Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
На Крымском мосту днем во вторник скопилась незначительная очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T14:16
2025-10-14T14:16
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем во вторник скопилась незначительная очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
Крымский мост: оперативная обстановка во вторник

Крымский мост – очереди на проезд со стороны Керчи ждут 20 автомобилей

14:16 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем во вторник скопилась незначительная очередь перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 20 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 14:00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаКрымКерчьКерченский проливТамань
 
