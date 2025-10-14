https://crimea.ria.ru/20251014/krymskiy-most---obstanovka-na-utro-vtornika-1150164467.html

Крымский мост - обстановка на утро вторника

На Крымском мосту утром во вторник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

