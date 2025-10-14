https://crimea.ria.ru/20251014/krymskiy-most---obstanovka-na-utro-vtornika-1150164467.html
Крымский мост - обстановка на утро вторника
Крымский мост - обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крымский мост - обстановка на утро вторника
На Крымском мосту утром во вторник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T07:12
2025-10-14T07:12
2025-10-14T07:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_255:451:3072:2036_1920x0_80_0_0_d1bed31ebfd371c9ddb782fabf656f59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник нет очередей перед досмотровыми комплексами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - обстановка на утро вторника
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны