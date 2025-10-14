Рейтинг@Mail.ru
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области
При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Силовики установили, что фигурант, 1972 года рождения, незаконно приобрел партию наркотических средств. При попытке сбыта его задержали сотрудники регионального УФСБ."В ходе обыска у него изъяты готовые к употреблению наркотики в крупном размере", – сказано в сообщении.На основании переданных материалов возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей.Ранее сообщалось, что 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов. В структуре общей преступности в Крыму треть занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.
херсонская область
наркотики, херсонская область, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области

В Херсонской области задержан мужчина при попытке сбыта крупной партии наркотиков

21:33 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Силовики установили, что фигурант, 1972 года рождения, незаконно приобрел партию наркотических средств. При попытке сбыта его задержали сотрудники регионального УФСБ.
"В ходе обыска у него изъяты готовые к употреблению наркотики в крупном размере", – сказано в сообщении.
На основании переданных материалов возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей.
Ранее сообщалось, что 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов.
В структуре общей преступности в Крыму треть занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.
