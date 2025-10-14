https://crimea.ria.ru/20251014/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-zhitelya-khersonskoy-oblasti-1150167188.html
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Херсонской области
При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по
наркотики
херсонская область
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Силовики установили, что фигурант, 1972 года рождения, незаконно приобрел партию наркотических средств. При попытке сбыта его задержали сотрудники регионального УФСБ."В ходе обыска у него изъяты готовые к употреблению наркотики в крупном размере", – сказано в сообщении.На основании переданных материалов возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей.Ранее сообщалось, что 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов. В структуре общей преступности в Крыму треть занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя вырастил помидоры с секретомКонопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаныВ Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае
наркотики, херсонская область, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. При попытке сбыта крупной партии наркотиков в Херсонской области задержан местный житель. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Силовики установили, что фигурант, 1972 года рождения, незаконно приобрел партию наркотических средств. При попытке сбыта его задержали сотрудники регионального УФСБ.
"В ходе обыска у него изъяты готовые к употреблению наркотики в крупном размере", – сказано в сообщении.
На основании переданных материалов возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей.
Ранее сообщалось, что 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов
В структуре общей преступности
в Крыму треть занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.
