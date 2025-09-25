Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае

Крымчанина отправили в колонию на 1 год и 4 месяца за наркопритон в сарае

10:56 25.09.2025 (обновлено: 11:42 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе осудили 22-летнего местного жителя, который систематически предоставлял свою хозпостройку для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
По данным следствия, ранее судимый молодой человек оборудовал сарай мебелью, регулировал посещения и "обеспечивал безопасность" знакомых, страдающих наркозависимостью.
"В суде первой инстанции дело рассматривалось в особом порядке, так как осужденный согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. В таком случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление", – рассказали в пресс-службе.
Красноперекопский районный суд признал его виновным по статье об организации притона и приговорил к 1 году 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.
Защита обжаловала решение, настаивая на более мягком наказании, но Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела и доводы сторон, оставил приговор без изменений. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Ранее сообщалось, что 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высушил растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ.
