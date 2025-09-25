https://crimea.ria.ru/20250925/v-krymu-muzhchina-ustroil-narkopriton-v-sarae-1149708326.html

В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае

В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае - РИА Новости Крым, 25.09.2025

В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае

В Красноперекопском районе осудили 22-летнего местного жителя, который систематически предоставлял свою хозпостройку для употребления наркотиков. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T10:56

2025-09-25T10:56

2025-09-25T11:42

крым

новости крыма

красноперекопский район

верховный суд крыма

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_0:88:1620:999_1920x0_80_0_0_b884794b1c7fadb561b04331def37986.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе осудили 22-летнего местного жителя, который систематически предоставлял свою хозпостройку для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.По данным следствия, ранее судимый молодой человек оборудовал сарай мебелью, регулировал посещения и "обеспечивал безопасность" знакомых, страдающих наркозависимостью.Красноперекопский районный суд признал его виновным по статье об организации притона и приговорил к 1 году 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.Защита обжаловала решение, настаивая на более мягком наказании, но Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела и доводы сторон, оставил приговор без изменений. Осужденный взят под стражу в зале суда.Ранее сообщалось, что 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высушил растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту ПетербургаСевастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже

крым

красноперекопский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, красноперекопский район, верховный суд крыма, наркотики