Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом

Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом

2025-10-02T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, мужчина выращивал "запрещенку" по месту жительства и у себя на даче между поселками Орловка и Кача, где правоохранители и нашли незаконную плантацию. В общей сложности по двум адресам изъяли более 30 кустов конопли и готовую марихуану.Из незаконного оборота изъято свыше 400 граммов марихуаны и более килограмма сухих частей наркотических растений. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина устроил наркопритон в сараеКрымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор судаСевастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже

