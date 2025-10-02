Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/zhitel-sevastopolya-vyrastil-pomidory-s-sekretom--1149917862.html
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T16:54
2025-10-02T15:54
крым
новости
новости севастополя
севастополь
прокуратура города севастополя
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149917640_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_55c4fa13b96142fccc1df8df3d21114f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, мужчина выращивал "запрещенку" по месту жительства и у себя на даче между поселками Орловка и Кача, где правоохранители и нашли незаконную плантацию. В общей сложности по двум адресам изъяли более 30 кустов конопли и готовую марихуану.Из незаконного оборота изъято свыше 400 граммов марихуаны и более килограмма сухих частей наркотических растений. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина устроил наркопритон в сараеКрымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор судаСевастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149917640_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2ca68d0497beceacbff4916d006c8df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, наркотики
Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом

Прокуратура: житель Севастополя вырастил коноплю под видом помидоров

16:54 02.10.2025
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе перед судом предстанет садовод, который вместо помидоров вырастил крупный урожай конопли
В Севастополе перед судом предстанет садовод, который вместо помидоров вырастил крупный урожай конопли
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 65-летний житель Севастополя вырастил крупный урожай конопли и пытался выдать растения за кусты томатов, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, мужчина выращивал "запрещенку" по месту жительства и у себя на даче между поселками Орловка и Кача, где правоохранители и нашли незаконную плантацию. В общей сложности по двум адресам изъяли более 30 кустов конопли и готовую марихуану.

"Он пытался выдать растения конопли за томаты, но в дальнейшем был вынужден отказаться от этих доводов", – уточнили в пресс-службе.

Из незаконного оборота изъято свыше 400 граммов марихуаны и более килограмма сухих частей наркотических растений. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.
В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, заявляла ранее заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму, подполковник полиции Ольга Якубова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае
Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
 
КрымНовостиНовости СевастополяСевастопольПрокуратура города Севастополянаркотики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
17:02Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
16:54Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
16:42В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
16:27Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
16:13Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
16:03В Турции произошло сильное землетрясение
15:52Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
15:37Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
15:21"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
15:08Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
14:52Солнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережить
14:38Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией
14:28Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
14:12Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
13:55146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
13:3912 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
13:23Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
13:06Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
12:52В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
Лента новостейМолния