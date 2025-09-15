https://crimea.ria.ru/20250915/kakie-prestupleniya-v-krymu-sovershayut-chasche-vsego-1149315327.html

Какие преступления в Крыму совершают чаще всего

В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.По ее словам, доля таких преступлений, связанных с производством, хранением и распространением наркотических веществ, составляет 1/3.В целом доля раскрытых преступлений в структуре общей преступности в Крыму составляет 66,5%, отметила гостья эфира.Также подполковник полиции сообщила, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%.Ранее в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили о задержании 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков, в республиканской прокуратуре рассказали, как в Керчи попался закладчик с четырьмя килограммами "синтетики", а в Севастополе на семь лет осудили местного жителя за попытку сбыть 10 килограммов амфетамина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов коноплиТаксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиковГашиш из Франции в посылке нашли таможенники на Кубани

