Какие преступления в Крыму совершают чаще всего - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T08:53
2025-09-15T08:17
крым
статистика
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
наркотики
Какие преступления в Крыму совершают чаще всего

В структуре преступности в Крыму треть занимают преступления в сфере оборота наркотиков

08:53 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В структуре общей преступности в Крыму наибольшую долю – треть – занимают преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.
"В структуре общей преступности в Крыму продолжают лидировать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", – сказала Якубова.
По ее словам, доля таких преступлений, связанных с производством, хранением и распространением наркотических веществ, составляет 1/3.
В целом доля раскрытых преступлений в структуре общей преступности в Крыму составляет 66,5%, отметила гостья эфира.
Также подполковник полиции сообщила, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%.
Ранее в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили о задержании 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков, в республиканской прокуратуре рассказали, как в Керчи попался закладчик с четырьмя килограммами "синтетики", а в Севастополе на семь лет осудили местного жителя за попытку сбыть 10 килограммов амфетамина.
