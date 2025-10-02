https://crimea.ria.ru/20251002/konoplya-v-vedre-na-krymchanku-zaveli-delo-za-vyraschivanie-marikhuany-1149912739.html
Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
В Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Попытка самолечения по "народным рецептам" обернулась уголовным... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T15:52
2025-10-02T15:52
2025-10-02T15:52
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
уголовный кодекс
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149912910_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_720eb7d14fdc58b729c4c1a1edbd86f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Попытка самолечения по "народным рецептам" обернулась уголовным преследованием, сообщает МВД Крыма.Сотрудники обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.Как пояснила женщина, около года назад она наткнулась в интернете на публикацию якобы о "целебных свойствах" марихуаны при болях в суставах. Чтобы испытать народный рецепт, она приобрела семена. По ее словам, полученный продукт предназначался исключительно для личных целей.На женщину заведено уголовное дело. Ей грозит до трех лет ограничения или лишения свободы. Пока женщина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высушил растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149912910_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8335f3e20f7185c58c3de8242d121cdf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, уголовный кодекс, наркотики
Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
Крымчанка хотела сделать "лекарство" от суставов из конопли и оказалась под следствием
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе 53-летняя местная жительница выращивала коноплю ради лечения суставов. Попытка самолечения по "народным рецептам" обернулась уголовным преследованием, сообщает МВД Крыма.
Сотрудники обнаружили у женщины дома три куста конопли. Растения находились в ведрах. С одного куста хозяйка уже успела сорвать листья и положить на сковороду для просушки.
"Изъятое направлено на экспертизу, результаты которой показали, что исследуемое является наркотическим средством марихуана, общим весом 85 граммов", – рассказали в полиции.
Как пояснила женщина, около года назад она наткнулась в интернете на публикацию якобы о "целебных свойствах" марихуаны при болях в суставах. Чтобы испытать народный рецепт, она приобрела семена. По ее словам, полученный продукт предназначался исключительно для личных целей.
На женщину заведено уголовное дело. Ей грозит до трех лет ограничения или лишения свободы. Пока женщина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось
, что 47-летний житель одного из сел под Судаком вырастил более 40 килограммов конопли в лесу, высушил растения и планировал организовать продажу запрещенных веществ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: