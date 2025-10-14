Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц

https://crimea.ria.ru/20251014/aeroport-krasnodara-obsluzhil-bolee-100-tysyach-passazhirov-za-mesyats-1150177863.html
С 13 сентября по 13 октября услугами аэропорта Краснодара воспользовались 101 834 пассажира, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С 13 сентября по 13 октября услугами аэропорта Краснодара воспользовались 101 834 пассажира, сообщили в Росавиации.По данным ведомства, из них 76 133 человека выбрали внутренние направления, а 25 701 пассажир отправился за границу. Всего за этот период в аэропорту выполнено 364 взлетно-посадочные операции.А также отметили, что до конца 2025 года аэропорт рассчитывает принять более полумиллиона пассажиров.Сейчас из Краснодара выполняют рейсы 10 авиакомпаний по 8 внутренним и 8 международным маршрутам. С 26 октября полеты начнут выполнять и иностранные перевозчики.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы "Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта КраснодарКогда возобновит работу аэропорт Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С 13 сентября по 13 октября услугами аэропорта Краснодара воспользовались 101 834 пассажира, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, из них 76 133 человека выбрали внутренние направления, а 25 701 пассажир отправился за границу. Всего за этот период в аэропорту выполнено 364 взлетно-посадочные операции.
"Рекордный пассажиропоток был зафиксирован 12 октября, когда аэрогавань обслужила 21 разворотный рейс и 6 502 пассажира", – рассказали в пресс-службе.
А также отметили, что до конца 2025 года аэропорт рассчитывает принять более полумиллиона пассажиров.
Сейчас из Краснодара выполняют рейсы 10 авиакомпаний по 8 внутренним и 8 международным маршрутам. С 26 октября полеты начнут выполнять и иностранные перевозчики.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов
. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы
ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.
