"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 13.09.2025
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:48
2025-09-13T12:48
2025-09-13T12:48
аэропорт
краснодар
авиация
транспорт
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
