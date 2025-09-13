Рейтинг@Mail.ru
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 13.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250913/azimut-vozobnovit-polety-v-turtsiyu-i-armeniyu-iz-aeroporta-krasnodar-1149418179.html
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 13.09.2025
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/14/1118521474_0:58:1620:969_1920x0_80_0_0_ede76901c74f4d2d1acf1ab3d8097e6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
