"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар

Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.

