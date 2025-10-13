https://crimea.ria.ru/20251013/vosem-yuzhnoberezhnykh-sel-v-krymu-ostanutsya-bez-gaza-na-dva-dnya-1150156795.html

Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней

Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней

Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T15:35

2025-10-13T15:35

2025-10-13T16:27

крым

ялта

газ

отключение газа в крыму

газоснабжение

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d3b28b8cdeb5425c90be3fc5a12b5045.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты.Отмечается, что газ отключат с 9 часов утра 14 октября в связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода."С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа при наличии полного доступа к газовому оборудованию", – проинформировали специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, газ, отключение газа в крыму, газоснабжение, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма