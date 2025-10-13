Рейтинг@Mail.ru
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T15:35
2025-10-13T16:27
крым
ялта
газ
отключение газа в крыму
газоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты.Отмечается, что газ отключат с 9 часов утра 14 октября в связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода."С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа при наличии полного доступа к газовому оборудованию", – проинформировали специалисты.
крым
ялта
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней

В Ялте восемь сел останутся без газа на три дня

15:35 13.10.2025 (обновлено: 16:27 13.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты.
Отмечается, что газ отключат с 9 часов утра 14 октября в связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода.
В администрации уточнили, что без ресурса останутся абоненты в Кореизе, Ореанде, Горном, Стройгородке, Гаспре, Курпатах, Мисхоре и Ливадии на улице Батурина, Севастопольском переулке, Севастопольском шоссе.
"С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа при наличии полного доступа к газовому оборудованию", – проинформировали специалисты.
