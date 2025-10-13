https://crimea.ria.ru/20251013/vosem-yuzhnoberezhnykh-sel-v-krymu-ostanutsya-bez-gaza-na-dva-dnya-1150156795.html
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Жители восьми населенных пунктов Большой Ялты с 14 октября на несколько дней останутся без газоснабжения. Об этом сообщили в администрации Ялты.Отмечается, что газ отключат с 9 часов утра 14 октября в связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода."С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа при наличии полного доступа к газовому оборудованию", – проинформировали специалисты.
Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
15:35 13.10.2025