В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
2025-10-13T16:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные яйца и морковь. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Она отметила, что цены на базовые продукты питания в городе мониторят каждую неделю. При этом 10 торговых сетей заключили меморандум о взаимопонимании с профильным департаментом о сдерживании надбавок. "Сегодня мы провели проверку выполнения условий меморандума. Одна из торговых сетей установила минимальную торговую надбавку, либо нулевую. Нулевая устанавливается на такую позицию, как молоко и макаронные изделия", – отметила Казанджиева.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
