Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-desheveet-morozhenaya-ryba-i-rastet-tsena-na-svininu-1150157715.html
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T16:35
2025-10-13T16:35
севастополь
цены в крыму
цены и тарифы
торговля
новости севастополя
правительство севастополя
общество
еда
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126041061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73209255b593fd7f427cbce6b8d86a52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные яйца и морковь. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Она отметила, что цены на базовые продукты питания в городе мониторят каждую неделю. При этом 10 торговых сетей заключили меморандум о взаимопонимании с профильным департаментом о сдерживании надбавок. "Сегодня мы провели проверку выполнения условий меморандума. Одна из торговых сетей установила минимальную торговую надбавку, либо нулевую. Нулевая устанавливается на такую позицию, как молоко и макаронные изделия", – отметила Казанджиева.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126041061_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_aa77bca127de2675e0930466c36c5a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, новости севастополя, правительство севастополя, общество, еда, продукты
В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

В Севастополе подешевел картофель и подорожала свинина

16:35 13.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные яйца и морковь. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Все изменения находятся в пределах рыночной волатильности и не носят спекулятивного характера. Товарный запас на потребительском рынке Севастополя находится в достаточном объеме", – сообщила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
Она отметила, что цены на базовые продукты питания в городе мониторят каждую неделю. При этом 10 торговых сетей заключили меморандум о взаимопонимании с профильным департаментом о сдерживании надбавок.
"Сегодня мы провели проверку выполнения условий меморандума. Одна из торговых сетей установила минимальную торговую надбавку, либо нулевую. Нулевая устанавливается на такую позицию, как молоко и макаронные изделия", – отметила Казанджиева.
Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
 
СевастопольЦены в КрымуЦены и тарифыТорговляНовости СевастополяПравительство СевастополяОбществоЕдаПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
17:03Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
16:35В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину
16:19"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
15:45Часть Феодосии осталась без света
15:35Восемь южнобережных сел в Крыму останутся без газа на несколько дней
15:14На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
15:04Над Крымом отработала ПВО
15:01ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
15:00100 лет Маргарет Тэтчер
14:52Поезда в Крым вернулись в график
14:34Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
14:19Рейд в Севастополе открыт
14:14Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
14:04Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе
13:52В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы
13:46Армия России развивает наступление на отдельных участках СВО
13:38Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
13:25В Севастополе грузовик наехал на женщину
13:21Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лента новостейМолния