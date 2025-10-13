https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-desheveet-morozhenaya-ryba-i-rastet-tsena-na-svininu-1150157715.html

В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину - РИА Новости Крым, 13.10.2025

В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T16:35

2025-10-13T16:35

2025-10-13T16:35

севастополь

цены в крыму

цены и тарифы

торговля

новости севастополя

правительство севастополя

общество

еда

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126041061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73209255b593fd7f427cbce6b8d86a52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные яйца и морковь. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Она отметила, что цены на базовые продукты питания в городе мониторят каждую неделю. При этом 10 торговых сетей заключили меморандум о взаимопонимании с профильным департаментом о сдерживании надбавок. "Сегодня мы провели проверку выполнения условий меморандума. Одна из торговых сетей установила минимальную торговую надбавку, либо нулевую. Нулевая устанавливается на такую позицию, как молоко и макаронные изделия", – отметила Казанджиева.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности "Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, новости севастополя, правительство севастополя, общество, еда, продукты