"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.По ее словам, на сдерживание инфляции повлияли расширение предложения некоторых продуктов, охлаждение спроса и укрепление рубля. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Снижение цен на "борщевой набор" связано с поступлением нового урожая, а на импортные продукты – винограда, груши и бананов – с укреплением рубля, уточнила Денисенко.При этом услуги и некоторые товары подорожали. С 1 июля из-за ежегодной индексации тарифов выросли коммунальные платежи. Также подорожали моющие и чистящие средства из-за возросших издержек на упаковку, логистику и оплату труда. Цены на мясо птицы и свинину увеличились по аналогичным причинам.Эксперт подчеркнула, что годовая инфляция в Крыму замедляется уже несколько месяцев подряд. В июле она составила 11,1% после 11,9% в июне."Однако она все еще высокая. Поэтому потребуется более длительное сохранение высоких ставок в экономике, в том числе по потребительским кредитам. Тогда спрос продолжит снижаться, а предложение товаров расширится, и инфляция вернется к цели в 4%. По прогнозам Банка России, это произойдет в 2026 году, и инфляция будет оставаться вблизи этого уровня в дальнейшем", – заключила Денисенко.

