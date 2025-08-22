https://crimea.ria.ru/20250822/borschevoy-nabor-i-importnye-frukty-desheveyut-chto-sderzhivaet-tseny-v-krymu-1148911756.html
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2025
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T18:10
2025-08-22T18:10
2025-08-22T18:10
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
инфляция
крым
цены в крыму
экономика
экономика крыма
елена денисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148911927_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39192ec7272ca096481fcd86f06a40b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.По ее словам, на сдерживание инфляции повлияли расширение предложения некоторых продуктов, охлаждение спроса и укрепление рубля. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Снижение цен на "борщевой набор" связано с поступлением нового урожая, а на импортные продукты – винограда, груши и бананов – с укреплением рубля, уточнила Денисенко.При этом услуги и некоторые товары подорожали. С 1 июля из-за ежегодной индексации тарифов выросли коммунальные платежи. Также подорожали моющие и чистящие средства из-за возросших издержек на упаковку, логистику и оплату труда. Цены на мясо птицы и свинину увеличились по аналогичным причинам.Эксперт подчеркнула, что годовая инфляция в Крыму замедляется уже несколько месяцев подряд. В июле она составила 11,1% после 11,9% в июне."Однако она все еще высокая. Поэтому потребуется более длительное сохранение высоких ставок в экономике, в том числе по потребительским кредитам. Тогда спрос продолжит снижаться, а предложение товаров расширится, и инфляция вернется к цели в 4%. По прогнозам Банка России, это произойдет в 2026 году, и инфляция будет оставаться вблизи этого уровня в дальнейшем", – заключила Денисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250820/arabika-dorozhaet-chto-budet-s-tsenami-na-kofe-v-krymu-1148868707.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148911927_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_728cd96a7ee378e64d27a6d367194f0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, инфляция, крым, цены в крыму, экономика, экономика крыма, елена денисенко
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
Инфляцию в Крыму сдерживают расширение предложения и охлаждение спроса – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.
По ее словам, на сдерживание инфляции повлияли расширение предложения некоторых продуктов, охлаждение спроса и укрепление рубля. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Снижение цен на "борщевой набор" связано с поступлением нового урожая, а на импортные продукты – винограда, груши и бананов – с укреплением рубля, уточнила Денисенко.
"Отмечу, что крымчане стали реже оформлять кредиты и больше сберегать. Это сдерживало спрос на товары длительного пользования. По этой причине в июле в регионе подешевели смартфоны, электроника и бытовая техника", – отметила Денисенко.
При этом услуги и некоторые товары подорожали. С 1 июля из-за ежегодной индексации тарифов выросли коммунальные платежи. Также подорожали моющие и чистящие средства из-за возросших издержек на упаковку, логистику и оплату труда. Цены на мясо птицы и свинину увеличились по аналогичным причинам.
Эксперт подчеркнула, что годовая инфляция в Крыму замедляется уже несколько месяцев подряд. В июле она составила 11,1% после 11,9% в июне.
"Однако она все еще высокая. Поэтому потребуется более длительное сохранение высоких ставок в экономике, в том числе по потребительским кредитам. Тогда спрос продолжит снижаться, а предложение товаров расширится, и инфляция вернется к цели в 4%. По прогнозам Банка России, это произойдет в 2026 году, и инфляция будет оставаться вблизи этого уровня в дальнейшем", – заключила Денисенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.