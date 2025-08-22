Рейтинг@Mail.ru
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250822/borschevoy-nabor-i-importnye-frukty-desheveyut-chto-sderzhivaet-tseny-v-krymu-1148911756.html
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2025
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T18:10
2025-08-22T18:10
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
инфляция
крым
цены в крыму
экономика
экономика крыма
елена денисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148911927_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39192ec7272ca096481fcd86f06a40b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.По ее словам, на сдерживание инфляции повлияли расширение предложения некоторых продуктов, охлаждение спроса и укрепление рубля. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Снижение цен на "борщевой набор" связано с поступлением нового урожая, а на импортные продукты – винограда, груши и бананов – с укреплением рубля, уточнила Денисенко.При этом услуги и некоторые товары подорожали. С 1 июля из-за ежегодной индексации тарифов выросли коммунальные платежи. Также подорожали моющие и чистящие средства из-за возросших издержек на упаковку, логистику и оплату труда. Цены на мясо птицы и свинину увеличились по аналогичным причинам.Эксперт подчеркнула, что годовая инфляция в Крыму замедляется уже несколько месяцев подряд. В июле она составила 11,1% после 11,9% в июне."Однако она все еще высокая. Поэтому потребуется более длительное сохранение высоких ставок в экономике, в том числе по потребительским кредитам. Тогда спрос продолжит снижаться, а предложение товаров расширится, и инфляция вернется к цели в 4%. По прогнозам Банка России, это произойдет в 2026 году, и инфляция будет оставаться вблизи этого уровня в дальнейшем", – заключила Денисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250820/arabika-dorozhaet-chto-budet-s-tsenami-na-kofe-v-krymu-1148868707.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148911927_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_728cd96a7ee378e64d27a6d367194f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк россии, инфляция, крым, цены в крыму, экономика, экономика крыма, елена денисенко
"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму

Инфляцию в Крыму сдерживают расширение предложения и охлаждение спроса – эксперт

18:10 22.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В июле в Крыму потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.
По ее словам, на сдерживание инфляции повлияли расширение предложения некоторых продуктов, охлаждение спроса и укрепление рубля. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Снижение цен на "борщевой набор" связано с поступлением нового урожая, а на импортные продукты – винограда, груши и бананов – с укреплением рубля, уточнила Денисенко.
"Отмечу, что крымчане стали реже оформлять кредиты и больше сберегать. Это сдерживало спрос на товары длительного пользования. По этой причине в июле в регионе подешевели смартфоны, электроника и бытовая техника", – отметила Денисенко.
При этом услуги и некоторые товары подорожали. С 1 июля из-за ежегодной индексации тарифов выросли коммунальные платежи. Также подорожали моющие и чистящие средства из-за возросших издержек на упаковку, логистику и оплату труда. Цены на мясо птицы и свинину увеличились по аналогичным причинам.
Эксперт подчеркнула, что годовая инфляция в Крыму замедляется уже несколько месяцев подряд. В июле она составила 11,1% после 11,9% в июне.
"Однако она все еще высокая. Поэтому потребуется более длительное сохранение высоких ставок в экономике, в том числе по потребительским кредитам. Тогда спрос продолжит снижаться, а предложение товаров расширится, и инфляция вернется к цели в 4%. По прогнозам Банка России, это произойдет в 2026 году, и инфляция будет оставаться вблизи этого уровня в дальнейшем", – заключила Денисенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кофе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
20 августа, 19:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБанк РоссииИнфляцияКрымЦены в КрымуЭкономикаЭкономика КрымаЕлена Денисенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
18:28ПСБ Private Banking в Крыму запустил новый пакет услуг "ПСБ | Элемент"
18:10"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
17:48Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
17:26В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
17:12Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
16:44В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
16:43Госуслуги подверглись кибератаке
16:28"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
16:12Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
15:52В Севастополе стартовал массовый сбор винограда
15:41Переговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условие
15:02Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
15:02Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города
14:52Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – Лавров
14:43Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
14:29Новости СВО: девять населенных пунктов перешли под контроль РФ за неделю
14:20В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
14:08Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву
14:02Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
Лента новостейМолния