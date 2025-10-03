https://crimea.ria.ru/20251003/tseny-na-govyadinu-v-mire-byut-rekordy-65-letney-davnosti-1149946667.html

Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности

Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности

Цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает, следует из анализа данных Всемирного банка, который... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T22:29

2025-10-03T22:29

2025-10-03T22:10

мясо

цены на мясо в крыму

в мире

цены и тарифы

новости

общество

животноводство

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149944974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_edcf66fa25714ea9c0fd41321c00cec3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает, следует из анализа данных Всемирного банка, который приводит РИА Новости.Отмечается, что стоимость говядины в сентябре достигла 6,9 доллара за килограмм - это стало максимумом с начала 1960 года (более ранние данные отсутствуют). Это на 0,6% выше уровня, чем в предыдущем месяце и почти на 10 процентов больше прошлогодних показателей.Также меняется климат, он становится более засушливым, что сокращает площади пастбищ и приводит к удорожанию кормов. Для примера, в США, которые считаются одним из крупнейших в мире производителей говядины, в этом году поголовье крупного рогатого скота упало до минимума с 1951 года, отмечает она.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в регионе. Также сообщалось, что в Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. В частности, приходится завозить говядину и баранину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезниВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныНекустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мясо, цены на мясо в крыму, в мире, цены и тарифы, новости, общество, животноводство, торговля