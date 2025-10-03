Рейтинг@Mail.ru
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
Цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает, следует из анализа данных Всемирного банка, который... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает, следует из анализа данных Всемирного банка, который приводит РИА Новости.Отмечается, что стоимость говядины в сентябре достигла 6,9 доллара за килограмм - это стало максимумом с начала 1960 года (более ранние данные отсутствуют). Это на 0,6% выше уровня, чем в предыдущем месяце и почти на 10 процентов больше прошлогодних показателей."Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США и Китая, высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой", - объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Также меняется климат, он становится более засушливым, что сокращает площади пастбищ и приводит к удорожанию кормов. Для примера, в США, которые считаются одним из крупнейших в мире производителей говядины, в этом году поголовье крупного рогатого скота упало до минимума с 1951 года, отмечает она.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в регионе. Также сообщалось, что в Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. В частности, приходится завозить говядину и баранину.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезниВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныНекустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу
Новости
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает, следует из анализа данных Всемирного банка, который приводит РИА Новости.
Отмечается, что стоимость говядины в сентябре достигла 6,9 доллара за килограмм - это стало максимумом с начала 1960 года (более ранние данные отсутствуют). Это на 0,6% выше уровня, чем в предыдущем месяце и почти на 10 процентов больше прошлогодних показателей.
"Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США и Китая, высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой", - объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Также меняется климат, он становится более засушливым, что сокращает площади пастбищ и приводит к удорожанию кормов. Для примера, в США, которые считаются одним из крупнейших в мире производителей говядины, в этом году поголовье крупного рогатого скота упало до минимума с 1951 года, отмечает она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в регионе. Также сообщалось, что в Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. В частности, приходится завозить говядину и баранину.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни
В Крыму нашли более 600 кг опасной говядины
Некустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу
 
