В Крыму назвали главные причины абортов

Финансовые трудности, жилищные проблемы и семейные конфликты остаются основными причинами, по которым женщины задумываются об аборте. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Финансовые трудности, жилищные проблемы и семейные конфликты остаются основными причинами, по которым женщины задумываются об аборте. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор автономной некоммерческой организации "Материнское счастье" Ольга Колодийчук.По ее словам, за три года работы специалистов в России удалось сохранить 894 беременности, однако большинство женщин, которые обращаются за консультацией, сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами."Жилищные проблемы, финансовые проблемы, трудоустройство – это такие веские причины. Или, знаете, карьера: одного ребенка родила, и все, больше не хочу", – рассказала Колодийчук.Она отметила, что женщины часто приходят в состояние растерянности, когда не чувствуют поддержки ни от близких, ни от общества."Когда женщина узнает, что беременна, она теряет баланс и не знает, что делать дальше. Иногда общество не принимает ее, родители видят другой сценарий жизни своего ребенка, а муж может быть не готов. Женщина остается одна со своей проблемой", – пояснила директор организации.В таких случаях решающую роль играет психологическая помощь и человеческое участие. Для этого работают психологи, которые ведут беседы с женщинами в период так называемой "недели тишины" – времени, когда пациентка после первичного осмотра принимает окончательное решение."Мы не отговариваем, мы не имеем права это делать. Мы стараемся убедить женщину в том, что если Бог дал ребенка, значит, нужно его оставлять. Как правило, на вторую консультацию она приходит уже с твердым решением рожать", - рассказала Колодийчук.По наблюдениям специалистов, средний возраст женщин, обращающихся за прерыванием беременности, вырос с 21 до 28 лет. При этом значительная часть из них – замужние и социально благополучные.По ее словам, именно поэтому Крым делает ставку на комплексную поддержку и информирование. Женщинам объясняют, что им доступны гуманитарная помощь, сопровождение при родах, временное жилье и юридические консультации."Если ситуация патовая, женщине некуда идти – она может поселиться к нам в стационар, в Дом для мамы. Мы обеспечим ее всем необходимым: коляской, кроваткой, подгузниками. И она не остается одна", – добавила Рыжкова.Ранее сообщалось, что парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейВ 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаРоженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"

