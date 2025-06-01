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В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка

В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка - РИА Новости Крым, 01.06.2025

В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка

За 2024 год в Крыму поступило 1030 обращений по правам ребенка, что соответствует уровню предыдущих лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T09:43

2025-06-01T09:43

2025-06-01T09:43

радио "спутник в крыму"

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко

светлана савченко

семья

общество

крым

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статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. За 2024 год в Крыму поступило 1030 обращений по правам ребенка, что соответствует уровню предыдущих лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Светлана Савченко.По ее словам, почти 40% обращений касаются права ребенка жить и воспитываться в семье, около 12% – вопросов образования, 11% – права на жилище и 6% – социального обеспечения.Особое внимание Савченко уделила теме защиты жизни ребенка до рождения, отметив важность доабортного консультирования и исключения частных клиник из числа учреждений, проводящих процедуру.Говоря о социальном сиротстве, она отметила важность семьесберегающего подхода и необходимость реабилитации родителей, страдающих от зависимостей. Также обсуждались случаи, когда дети растут в неблагополучных семьях, где родители формально присутствуют, но не выполняют своих обязанностей.По словам Савченко, все больше внимания уделяется профилактике, чтобы не доводить семьи до социально опасных состояний. Сигналы о неблагополучии чаще всего исходят от школ, соседей и неравнодушных граждан.Она также поделилась положительными изменениями: в 2024 году в адрес уполномоченного не поступило ни одного обращения по поводу постановки в очередь в детский сад. Также уменьшилось количество жалоб, связанных с оказанием медицинской помощи детям.Она также затронула тему поведения самих несовершеннолетних. В частности, случай в Джанкойском районе, где подростки разрушили надгробие на кладбище. Уполномоченная по правам ребенка отметила, что это скорее всего от недостатка родительского внимания.Ранее в Севастополе задержали мужчину, который в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. "Отец" нигде не работал, "оправдывая свое поведение религиозными убеждениями", а необходимые для жизни вещи и продукты питания собирал на свалках, куда брал с собой и сына. Неоднократно ребенка лишали еды или кормили лепешками с водой. В настоящее время мужчина ограничен в родительских правах, мальчик проживает с бабушкой. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый рубеж: пятилетие "Крымского детского хосписа"Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенкаВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, светлана савченко, семья, общество, крым, новости крыма, статистика