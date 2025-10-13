https://crimea.ria.ru/20251013/armiya-rossii-razvivaet-nastuplenie-na-otdelnykh-uchastkakh-svo-1150154060.html

Армия России развивает наступление на отдельных участках СВО

Армия России развивает наступление на отдельных участках СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступательные действия в зоне проведения спецоперации. За сутки от активных действий армии России киевский режим потерял 1500 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об это сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка ДНР. Потери противника составили более 230 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Звановка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Степановка, Константиновка и Северск ДНР. Противник потерял свыше 180 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское ДНР, зашли в восточные районы населенного пункта Димитров ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области. Противник потерял до 355 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, нанесли поражение ВПК Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты десять авиабомб, снаряд HIMARS и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктураНад Крымом сбили 40 беспилотников за ночьГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО

