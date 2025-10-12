https://crimea.ria.ru/20251012/v-krymu-spasli-zabludivshikhsya-turistok-s-gory-ayu-dag-1150135583.html
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
12.10.2025
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
Две туристки накануне вечером сбились с тропы и потерялись в горно-лесной местности горы Аю-Даг в Крыму. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Две туристки накануне вечером сбились с тропы и потерялись в горно-лесной местности горы Аю-Даг в Крыму. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", прибыв к подножию горы Аю-Даг, пешком выдвинулись на поиски женщин. Спустя около 50 минут туристки были обнаружены на северо-восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались."Спасатели сопроводили их к личному авто и провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне", – добавили в сообщении.Подобный случай на горе Аю-Даг произошел в начале октября. Тогда двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке мужчина упал в трехметровый колодецСпасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемВ Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
