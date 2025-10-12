Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
Две туристки накануне вечером сбились с тропы и потерялись в горно-лесной местности горы Аю-Даг в Крыму. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Две туристки накануне вечером сбились с тропы и потерялись в горно-лесной местности горы Аю-Даг в Крыму. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", прибыв к подножию горы Аю-Даг, пешком выдвинулись на поиски женщин. Спустя около 50 минут туристки были обнаружены на северо-восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались."Спасатели сопроводили их к личному авто и провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне", – добавили в сообщении.Подобный случай на горе Аю-Даг произошел в начале октября. Тогда двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.
В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг

С горы Аю-Даг в Крыму спасли заблудившихся туристок – МЧС

13:43 12.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Две туристки накануне вечером сбились с тропы и потерялись в горно-лесной местности горы Аю-Даг в Крыму. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

"Вечером в субботу на горе Аю-Даг две туристки сбились с тропы, самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут", – проинформировали в МЧС.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", прибыв к подножию горы Аю-Даг, пешком выдвинулись на поиски женщин. Спустя около 50 минут туристки были обнаружены на северо-восточном склоне горы. В медпомощи они не нуждались.
"Спасатели сопроводили их к личному авто и провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне", – добавили в сообщении.
Подобный случай на горе Аю-Даг произошел в начале октября. Тогда двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.
