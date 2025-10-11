Рейтинг@Mail.ru
Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
"У нас в ансамбле фанаты собираются, потому что здесь деньги ставить на первое место не получается. Посмотришь на зарплаты - только посочувствовать можно", – говорит наш собеседник.Мы с художественным руководителем крымско-татарского фольклорного ансамбля "Крым" Сервером Какурой философствуем о подвижниках фольклорного искусства за чашкой кофе. Наша беседа происходит под отдаленный аккомпанемент доре, сазов и разных других инструментов, на которых в Крыму играют только крымские татары.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Сазистов – так в "Къырым" называют тех, кто играет на сазе – на полуострове официально не учат. Только частным образом. Но, говорит музыкант Мурат Абдураимов, он успел попасть в узкое горлышко:Абибулла Усеинов тоже в ансамбле играет на сазе, а в аспирантуре учится игре на аккордеоне. С сазом познакомился в оркестре народных инструментов Крымского индустриально-педагогического института. Абибулла очень хотел бы, чтобы игре на сазе учили хотя бы в нескольких музыкальных школах Крыма. А пока за весь полуостров отдувается сам: свой музыкальный опыт и мастерство передает ученикам, которых у него три – школьница, школьник и студентка музыкального училища.У Абибуллы очень красивый саз – с перламутровой инкрустацией по грифу. И у него, и у Мурата инструменты собственные, с ними они приходят на репетиции и на концерты, а потом их уносят домой.Волынка крымских татарРуководитель фольклорного ансамбля Сервер Какура говорит, что с приобретением национальных крымско-татарских инструментов для ансамбля есть проблемы не финансового, а описательно плана:"При составлении заявок нам как бюджетной организации очень четко надо придерживаться в документах определенных схем. А народный инструмент – это не типовая история. Как ее описать? Какой гриф, какие струны, из какого дерева? Какой мастер? Почему именно этот? Как обосновать?" – говорит он.И признается: "ну и, честно говоря, и мы сами в них не очень разбираемся. На рынке можно найти какие угодно, стоят немало, промахнуться не хочется, ведь о качестве инструмента, как он отзывается, можно судить только в процесс игры, когда саз уже приобретен".Именно поэтому многие инструменты в ансамбле, созданном еще в 1990 году, создавались самостоятельно. Сервер Какура рассказывает, что в ансамбле был такой инструмент – тулуп зурна. Это фактически, крымско-татарская волынка:"Ее когда-то делал сам музыкант, играющий на этом инструменте. Он взял кислородный баллон, сверху шкуру надел, чтобы внешне и этнически соответствовало старине. У нас сейчас такой зурны, к сожалению, нет".Козья кожа и сосновый обручОдин из вроде бы самых простых народных инструментов – бубен – даре. Очень похож на узбекский, но отличия есть."Тот, что отражает наш крымский регион – с тарелочками по краю", – рассказывает Юсуф Сулейман – один из самых взрослых музыкантов ансамбля.Он, кстати, тоже по музыкальному образованию аккордеонист. С отцовской стороны в семье Юсуфа-ага были все музыканты.Натянутую на бубен козью кожу надо правильно прогревать для лучшего звука. Раньше грели на огне, сейчас – на обычной лампе. Но это надо уметь делать. "Тепловой настройке бубна", как и игре на многих самобытных инструментах крымских татар, нигде не учат: знания передаются только из рук в руки, из уст в уста."У нас в училище тоже не выпускают никого, там есть подразделение с народными инструментами, но с русскими. Это родственные инструменты, но не совсем такие. Вот у нас есть сантур – похож на гусли, на бандуру, на нем играют палочками. Еще есть канун – на нем играют пальцами с наперстками. Это все придавало особое звучание, передавая теплоту, ярĸость музыкальных образов", – говорит Сервер-ага.Юсуф Сулейман любовно стучит пальцами по своему даре, инструмент послушно откликается. Ему минимум 40 лет, он видел еще заснеженные отроги гор Каржантау в узбекском городе Чирчик."Мой доре сделан из сосны. А узбеки в основном из шелковицы делают. У них и кожа другая – коровью они берут. Очень крепкая кожа, на даре человек ногами может встать и ничего не случится", – говорит музыкант.Сыграть Паганини на сазеЕсли старинные ударные инструменты в Крыму еще кое-где сохранились, то старинный саз – история редкая, рассказывает Мурад Абдураимов:Самый "свежий" саз ансамбля – инструмент Абибуллы. Его музыкант привез в Крым из Турции. Крымские сазы – с коротким грифом и более круглым корпусом, турецкие – с более длинным грифом и вытянутым корпусом. Вообще "саз" в персидском языке значит просто – "музыкальный инструмент".Абибулла показывает нам фото разных сазов в телефоне: "Это все сазы мастера Мамута Рифатова. Был такой крымско-татарский композитор Асан Рифатов. Это его отец. Он сам играл на сазе и сам делал их из абрикосового дерева, из ореха. Медиаторы для саза делают вытянутые, раньше изготовляли их из коры вишневого дерева, сейчас в ходу синтетика, конечно".Свой турецкий саз из ореха молодой музыкант выбрал сам. Это его не единственный инструмент, сазов у него дома несколько – разных размеров и с разным количеством струн – есть семь, а есть двенадцать."Он у нас прямо фанат сазов", – шутят про него коллеги.Абибулла Усеинов на своих сазах играет не только национальные крымско-татарские мелодии."На нем можно сыграть что угодно, на самом деле. Вот я открываю в интернете видеокурсы, беру оттуда мелодии, их осваиваю. Турки играют и Паганини", – рассказывает он о попытках осовременивать инструмент.В Средней Азии, Азербайджане, Турции, нет с изготовлением инструмента и сазистами никаких проблем. В Турции есть целые университетские кафедры, которые учат мастеров, изготавливающих сазы. В Средней Азии, Азербайджане, Турции музыканты учатся на народных инструментах в консерваториях. Это для Крыма тулуп зурна, сазы и даре - что-то новенькое. Хотя как новенькое – забытое старое. Но и это может исчезнуть. Читайте также на РИА Новости Крым: Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин
"У нас в ансамбле фанаты собираются, потому что здесь деньги ставить на первое место не получается. Посмотришь на зарплаты - только посочувствовать можно", – говорит наш собеседник.
Мы с художественным руководителем крымско-татарского фольклорного ансамбля "Крым" Сервером Какурой философствуем о подвижниках фольклорного искусства за чашкой кофе. Наша беседа происходит под отдаленный аккомпанемент доре, сазов и разных других инструментов, на которых в Крыму играют только крымские татары.
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".
Сазистов – так в "Къырым" называют тех, кто играет на сазе – на полуострове официально не учат. Только частным образом. Но, говорит музыкант Мурат Абдураимов, он успел попасть в узкое горлышко:

"Я в музыкальной школе учился по классу баяна. А в 1994 году поступал в музыкальное училище, был год, когда класс по сазу открыли. Мне преподавал Ресуль Халиль: он один учитель, я один ученик. Но сейчас нет его последователей – педагогов".

Абибулла Усеинов тоже в ансамбле играет на сазе, а в аспирантуре учится игре на аккордеоне. С сазом познакомился в оркестре народных инструментов Крымского индустриально-педагогического института. Абибулла очень хотел бы, чтобы игре на сазе учили хотя бы в нескольких музыкальных школах Крыма. А пока за весь полуостров отдувается сам: свой музыкальный опыт и мастерство передает ученикам, которых у него три – школьница, школьник и студентка музыкального училища.
У Абибуллы очень красивый саз – с перламутровой инкрустацией по грифу. И у него, и у Мурата инструменты собственные, с ними они приходят на репетиции и на концерты, а потом их уносят домой.
Саз Абибуллы Усеинова инкрустирован настоящим перламутром
Саз Абибуллы Усеинова инкрустирован настоящим перламутром
Саз Абибуллы Усеинова инкрустирован настоящим перламутром

Волынка крымских татар

Руководитель фольклорного ансамбля Сервер Какура говорит, что с приобретением национальных крымско-татарских инструментов для ансамбля есть проблемы не финансового, а описательно плана:
"При составлении заявок нам как бюджетной организации очень четко надо придерживаться в документах определенных схем. А народный инструмент – это не типовая история. Как ее описать? Какой гриф, какие струны, из какого дерева? Какой мастер? Почему именно этот? Как обосновать?" говорит он.
И признается: "ну и, честно говоря, и мы сами в них не очень разбираемся. На рынке можно найти какие угодно, стоят немало, промахнуться не хочется, ведь о качестве инструмента, как он отзывается, можно судить только в процесс игры, когда саз уже приобретен".
Именно поэтому многие инструменты в ансамбле, созданном еще в 1990 году, создавались самостоятельно. Сервер Какура рассказывает, что в ансамбле был такой инструмент тулуп зурна. Это фактически, крымско-татарская волынка:
"Ее когда-то делал сам музыкант, играющий на этом инструменте. Он взял кислородный баллон, сверху шкуру надел, чтобы внешне и этнически соответствовало старине. У нас сейчас такой зурны, к сожалению, нет".
Даре крымских татар отличается от даре других народов
Даре крымских татар отличается от даре других народов
Даре крымских татар отличается от даре других народов

Козья кожа и сосновый обруч

Один из вроде бы самых простых народных инструментов – бубен – даре. Очень похож на узбекский, но отличия есть.
"Тот, что отражает наш крымский регион – с тарелочками по краю", рассказывает Юсуф Сулейман – один из самых взрослых музыкантов ансамбля.
Он, кстати, тоже по музыкальному образованию аккордеонист. С отцовской стороны в семье Юсуфа-ага были все музыканты.

"Вот я в детстве на аккордеоне учусь, а мне хочется уметь на даре. Я беру поиграть немножко, дед сразу отбирает у меня: "Ты что, иди играть свою аккордеонную часть! А я влюбился в этот инструмент. И вот уже здесь в "Къырым" моя мечта сбылась. Играем музыку нашего народа", рассказывает он.

Натянутую на бубен козью кожу надо правильно прогревать для лучшего звука. Раньше грели на огне, сейчас на обычной лампе. Но это надо уметь делать. "Тепловой настройке бубна", как и игре на многих самобытных инструментах крымских татар, нигде не учат: знания передаются только из рук в руки, из уст в уста.
"У нас в училище тоже не выпускают никого, там есть подразделение с народными инструментами, но с русскими. Это родственные инструменты, но не совсем такие. Вот у нас есть сантур – похож на гусли, на бандуру, на нем играют палочками. Еще есть канун – на нем играют пальцами с наперстками. Это все придавало особое звучание, передавая теплоту, ярĸость музыкальных образов", говорит Сервер-ага.
Юсуф Сулейман любовно стучит пальцами по своему даре, инструмент послушно откликается. Ему минимум 40 лет, он видел еще заснеженные отроги гор Каржантау в узбекском городе Чирчик.
"Мой доре сделан из сосны. А узбеки в основном из шелковицы делают. У них и кожа другая – коровью они берут. Очень крепкая кожа, на даре человек ногами может встать и ничего не случится", говорит музыкант.
Мурат Абдураимов уникальный человек: он единственный официально учился игре на сазе
Мурат Абдураимов уникальный человек: он единственный официально учился игре на сазе
Мурат Абдураимов уникальный человек: он единственный официально учился игре на сазе

Сыграть Паганини на сазе

Если старинные ударные инструменты в Крыму еще кое-где сохранились, то старинный саз – история редкая, рассказывает Мурад Абдураимов:

"Сазы – они очень нежные, хрупкие и одновременно массивные. Их есть несколько разновидностей: самый большой мейдан, есть диван саз. Дерево тоже разное в изготовлении применяют, ценится орех, шелковица".

Самый "свежий" саз ансамбля – инструмент Абибуллы. Его музыкант привез в Крым из Турции. Крымские сазы – с коротким грифом и более круглым корпусом, турецкие – с более длинным грифом и вытянутым корпусом. Вообще "саз" в персидском языке значит просто "музыкальный инструмент".
Абибулла показывает нам фото разных сазов в телефоне: "Это все сазы мастера Мамута Рифатова. Был такой крымско-татарский композитор Асан Рифатов. Это его отец. Он сам играл на сазе и сам делал их из абрикосового дерева, из ореха. Медиаторы для саза делают вытянутые, раньше изготовляли их из коры вишневого дерева, сейчас в ходу синтетика, конечно".
Свой турецкий саз из ореха молодой музыкант выбрал сам. Это его не единственный инструмент, сазов у него дома несколько – разных размеров и с разным количеством струн – есть семь, а есть двенадцать.
"Он у нас прямо фанат сазов", шутят про него коллеги.
Абибулла Усеинов на своих сазах играет не только национальные крымско-татарские мелодии.
"На нем можно сыграть что угодно, на самом деле. Вот я открываю в интернете видеокурсы, беру оттуда мелодии, их осваиваю. Турки играют и Паганини", рассказывает он о попытках осовременивать инструмент.

"Мне кажется, мы многие крымско-татарские мелодии еще на сазе не слышали, не исполняли, куда там переигрывать другие мелодии", парируют его коллеги.

В Средней Азии, Азербайджане, Турции, нет с изготовлением инструмента и сазистами никаких проблем. В Турции есть целые университетские кафедры, которые учат мастеров, изготавливающих сазы. В Средней Азии, Азербайджане, Турции музыканты учатся на народных инструментах в консерваториях. Это для Крыма тулуп зурна, сазы и даре - что-то новенькое. Хотя как новенькое – забытое старое. Но и это может исчезнуть. Даже на крымско-татарских свадьбах живую музыку заменили диджеи.
"Я боюсь, что через несколько лет мы вообще останемся без исполнителей народной музыки такими темпами. А вот искусственный интеллект с фольклорной музыкой не справится. Как говорят восток дело тонкое: разные лады, сложная мелодика…", уверен Мурад Абдураимов.
"У них диджеи, а у нас энтузиазм и любовь. Пока на этом держимся", – подводит черту разговора Сервер Какура.
