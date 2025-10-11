https://crimea.ria.ru/20251011/santury-sazy-i-dore--kak-zvuchit-starinnaya-muzyka-krymskikh-tatar-1149817518.html

Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар

Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149818565_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_69bde169aa7a60b9f5989fc254961e65.jpg

"У нас в ансамбле фанаты собираются, потому что здесь деньги ставить на первое место не получается. Посмотришь на зарплаты - только посочувствовать можно", – говорит наш собеседник.Мы с художественным руководителем крымско-татарского фольклорного ансамбля "Крым" Сервером Какурой философствуем о подвижниках фольклорного искусства за чашкой кофе. Наша беседа происходит под отдаленный аккомпанемент доре, сазов и разных других инструментов, на которых в Крыму играют только крымские татары.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Сазистов – так в "Къырым" называют тех, кто играет на сазе – на полуострове официально не учат. Только частным образом. Но, говорит музыкант Мурат Абдураимов, он успел попасть в узкое горлышко:Абибулла Усеинов тоже в ансамбле играет на сазе, а в аспирантуре учится игре на аккордеоне. С сазом познакомился в оркестре народных инструментов Крымского индустриально-педагогического института. Абибулла очень хотел бы, чтобы игре на сазе учили хотя бы в нескольких музыкальных школах Крыма. А пока за весь полуостров отдувается сам: свой музыкальный опыт и мастерство передает ученикам, которых у него три – школьница, школьник и студентка музыкального училища.У Абибуллы очень красивый саз – с перламутровой инкрустацией по грифу. И у него, и у Мурата инструменты собственные, с ними они приходят на репетиции и на концерты, а потом их уносят домой.Волынка крымских татарРуководитель фольклорного ансамбля Сервер Какура говорит, что с приобретением национальных крымско-татарских инструментов для ансамбля есть проблемы не финансового, а описательно плана:"При составлении заявок нам как бюджетной организации очень четко надо придерживаться в документах определенных схем. А народный инструмент – это не типовая история. Как ее описать? Какой гриф, какие струны, из какого дерева? Какой мастер? Почему именно этот? Как обосновать?" – говорит он.И признается: "ну и, честно говоря, и мы сами в них не очень разбираемся. На рынке можно найти какие угодно, стоят немало, промахнуться не хочется, ведь о качестве инструмента, как он отзывается, можно судить только в процесс игры, когда саз уже приобретен".Именно поэтому многие инструменты в ансамбле, созданном еще в 1990 году, создавались самостоятельно. Сервер Какура рассказывает, что в ансамбле был такой инструмент – тулуп зурна. Это фактически, крымско-татарская волынка:"Ее когда-то делал сам музыкант, играющий на этом инструменте. Он взял кислородный баллон, сверху шкуру надел, чтобы внешне и этнически соответствовало старине. У нас сейчас такой зурны, к сожалению, нет".Козья кожа и сосновый обручОдин из вроде бы самых простых народных инструментов – бубен – даре. Очень похож на узбекский, но отличия есть."Тот, что отражает наш крымский регион – с тарелочками по краю", – рассказывает Юсуф Сулейман – один из самых взрослых музыкантов ансамбля.Он, кстати, тоже по музыкальному образованию аккордеонист. С отцовской стороны в семье Юсуфа-ага были все музыканты.Натянутую на бубен козью кожу надо правильно прогревать для лучшего звука. Раньше грели на огне, сейчас – на обычной лампе. Но это надо уметь делать. "Тепловой настройке бубна", как и игре на многих самобытных инструментах крымских татар, нигде не учат: знания передаются только из рук в руки, из уст в уста."У нас в училище тоже не выпускают никого, там есть подразделение с народными инструментами, но с русскими. Это родственные инструменты, но не совсем такие. Вот у нас есть сантур – похож на гусли, на бандуру, на нем играют палочками. Еще есть канун – на нем играют пальцами с наперстками. Это все придавало особое звучание, передавая теплоту, ярĸость музыкальных образов", – говорит Сервер-ага.Юсуф Сулейман любовно стучит пальцами по своему даре, инструмент послушно откликается. Ему минимум 40 лет, он видел еще заснеженные отроги гор Каржантау в узбекском городе Чирчик."Мой доре сделан из сосны. А узбеки в основном из шелковицы делают. У них и кожа другая – коровью они берут. Очень крепкая кожа, на даре человек ногами может встать и ничего не случится", – говорит музыкант.Сыграть Паганини на сазеЕсли старинные ударные инструменты в Крыму еще кое-где сохранились, то старинный саз – история редкая, рассказывает Мурад Абдураимов:Самый "свежий" саз ансамбля – инструмент Абибуллы. Его музыкант привез в Крым из Турции. Крымские сазы – с коротким грифом и более круглым корпусом, турецкие – с более длинным грифом и вытянутым корпусом. Вообще "саз" в персидском языке значит просто – "музыкальный инструмент".Абибулла показывает нам фото разных сазов в телефоне: "Это все сазы мастера Мамута Рифатова. Был такой крымско-татарский композитор Асан Рифатов. Это его отец. Он сам играл на сазе и сам делал их из абрикосового дерева, из ореха. Медиаторы для саза делают вытянутые, раньше изготовляли их из коры вишневого дерева, сейчас в ходу синтетика, конечно".Свой турецкий саз из ореха молодой музыкант выбрал сам. Это его не единственный инструмент, сазов у него дома несколько – разных размеров и с разным количеством струн – есть семь, а есть двенадцать."Он у нас прямо фанат сазов", – шутят про него коллеги.Абибулла Усеинов на своих сазах играет не только национальные крымско-татарские мелодии."На нем можно сыграть что угодно, на самом деле. Вот я открываю в интернете видеокурсы, беру оттуда мелодии, их осваиваю. Турки играют и Паганини", – рассказывает он о попытках осовременивать инструмент.В Средней Азии, Азербайджане, Турции, нет с изготовлением инструмента и сазистами никаких проблем. В Турции есть целые университетские кафедры, которые учат мастеров, изготавливающих сазы. В Средней Азии, Азербайджане, Турции музыканты учатся на народных инструментах в консерваториях. Это для Крыма тулуп зурна, сазы и даре - что-то новенькое. Хотя как новенькое – забытое старое. Но и это может исчезнуть. Даже на крымско-татарских свадьбах живую музыку заменили диджеи."Я боюсь, что через несколько лет мы вообще останемся без исполнителей народной музыки такими темпами. А вот искусственный интеллект с фольклорной музыкой не справится. Как говорят – восток дело тонкое: разные лады, сложная мелодика…", – уверен Мурад Абдураимов.Читайте также на РИА Новости Крым: Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессиюВсе начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

крым

