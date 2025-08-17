https://crimea.ria.ru/20250817/more--eto-dom-instruktor-po-dayvingu-o-taynakh-krymskikh-glubin-1148717749.html

"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

Люди с ластами и баллонами за плечами регулярно встречаются на крымских побережьях. Они в любой сезон в гидрокостюмах выходят из моря, снимают сдавливающие лица

Люди с ластами и баллонами за плечами регулярно встречаются на крымских побережьях. Они в любой сезон в гидрокостюмах выходят из моря, снимают сдавливающие лица маски и радостно улыбаются. Это не шпионы (вариант – ихтиандры), а дайверы. Стать таким же и увидеть всю красоту совсем другого – подводного – Крыма может практически любой. Но для того, чтобы безопасно погрузиться и полюбоваться рыбками, подводными пещерами или лежащими на дне кораблями, нужен опытный проводник. Таким проводником уже больше десяти лет является инструктор по дайвингу Евгений Сергеев, для своих просто Джон. РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".– Джон, расскажите, когда вы начали заниматься дайвингом и почему?– Мне сейчас 53 года, и дайвинг в моей жизни с детства. Впервые я попробовал дыхательный аппарат в семь лет. Это было на строительстве базы "Дельфин", где должен был тренироваться будущий состав подводников (так во времена Советского Союза называли дайверов – ред.). Там работал знакомый моего отца – дядя Леша Спичкин, у него был аппарат "Украина-2". И вот он как-то оставил его в воде, а я выпросил просто попробовать подышать. Вот я подлез под него и начал ползать по дну, потому что плавать под такой тяжестью просто не мог. И это было так восхитительно. Что самое главное – дядя Леша не просто дал мне "удочку подержать", а насыпал мне кучу правильных книжек про подводное дело – с этого все и началось.– И вот так с семи лет Вы продолжаете этим заниматься до сих пор?– Конечно нет. Я долго и много читал, в школьной библиотеке брал все по теме, собирал выпуски журнала "Спортсмен-подводник". А к аппарату снова подошел только аж в 14 лет: оказался в экспедиции донецкой команды "Седьмое дно" – помогал, что-то носил, а они иногда давали мне подышать через баллон. А заниматься дайвингом как делом на постоянной основе я стал в 2014 году: вернулся в Крым и открыл свой дайвинг-центр.– Вы помните свой первый спуск как инструктор? Как это было? Волновались?– Волновался не сильно: я к тому моменту уже имел большой опыт в дайвинге. Но был случай, когда я потерял всех восемь человек группы в мутной воде. Остановился, чтобы поправить якорь катера, а туристы разбрелись. Тогда я сильно испугался, нарушил декомпрессионные правила и даже думал уйти из дайвинга. Половина моих седых волос – оттуда.– Какие качества важны для инструктора?– Не столько спортивная форма, сколько умение работать с людьми. Ты должен быть примером, чтобы на тебя смотрели и хотели повторить. И психологом – уметь успокоить паникера, взглянуть ему в глаза, взять за руку.– А как вообще человек может стать инструктором по дайвингу? Необходимо пройти какое-то обучение, получить соответствующие документы?– Для начала, конечно же, нужно научиться нырять. Потом пройти начальные курсы, затем повышение до технического уровня спасателя, потом дайв-мастера. Этому обучают в нескольких ассоциациях. Например, у нас в России есть Федерация подводного спорта, вот там и можно пройти подготовку.– А насколько этот путь долог? – Если вы хотите быть настоящим, правильным инструктором, то два-три года как минимум. Кроме того, для каждой категории существует свой центр погружений. Например, если у вас меньше 70 погружений, то вы никак не можете быть инструктором. Более того, я считаю, что для получения этой категории необходимо, чтобы человек проходил, грубо говоря, практику – хотя бы один сезон отработал в дайв-центре. Нужно иметь непосредственное представление о том, как это работает.– Кто Ваши клиенты? И с кем интереснее работать?– Около 85% – приезжие туристы, крымчан мало. Интересно работать со всеми: и с новичками, и с опытными дайверами. Если потеряю этот интерес, уйду из профессии.– Скажите, а дайверы – суеверные люди? Есть ли у Вас какие-то приметы?– Конечно! Главная примета – если стрелка манометра в красной зоне – пора на поверхность (то есть воздух в баллонах кончается – ред.). А вообще я придерживаюсь одного простого правила: море – живой организм, если что-то из него берешь, надо обязательно отдать взамен. Я, например, из моря ничего не беру, и оно не забирает меня.– Сколько в Черном море у крымских берегов тайн? – Очень много. Например, у Крабьего острова в Судаке, где как раз находится наш дайв-центр, когда-то был порт – здесь проходил Великий шелковый путь. Под водой полно артефактов. Море, к сожалению, в понимании людей – это огромная утилизационная машина. Нашли что-то и непонятно, что с этим делать – кинут в море. Так же было и в древние времена. Думаю, нам еще очень многое предстоит найти и, может быть, поднять со дна крымского побережья.– У Вас есть любимые места для погружения?– Люблю пещеры. В Абхазии есть система Мчишта, она очень мне нравится. А в Крыму мое место – массив Караул-Оба за Царским пляжем в Новом Свете. Там хаос камней и проходы между ними, как в пещерах. Да и в других местах полуострова, на самом деле, много интересных и красивых пещерных комплексов, где можно погружаться. Просто наша природа более утонченная, более спрятанная, чем в Красном море, например, ее надо разглядеть.– Море для Вас – только рабочее место?– Ни в коем случае. Море – это дом. У моего отца был тост: "чтоб работа у моря была". Мы в Крыму все так или иначе привязаны к береговой полосе: это возможность питаться, это возможность жить, это возможность дышать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяЗачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в КрымуВ Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО

