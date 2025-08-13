Рейтинг@Mail.ru
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Руки рабочего - РИА Новости, 1920
Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
https://crimea.ria.ru/20250813/vse-nachinalos-s-kastryulki-kak-rabotaet-sevastopolskiy-syrovar-1148519621.html
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T11:55
2025-08-13T12:09
проект о людях редких профессий "штучная работа"
севастополь
сыры
крымские сыры
сельское хозяйство
продукты
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148520248_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_22a173673badbcb1898fd1dda09dafa9.jpg
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Полное погружениеУдивительная личная "сырная" история для Елены Зубцовой, экономиста по образованию, началась 8 марта десять лет назад. Тогда муж подарил ей настольную сыроварню – своеобразную кастрюльку с двойным дном – водяной "рубашкой", с регулировкой и полезными "приладами"."Я повторила на ней все сыры мира, до каких только дотянулась. А когда у меня получился первый камамбер – такая шайбочка творожная, и я ее открываю, а на ней плесень – шубка беленькая, – счастью моему вообще не было предела. Я покупала по 10 литров молока, игралась и не могла наиграться. Меня зацепило. И я поняла, что хочу дальше заниматься этим творчеством", – рассказала Елена.В Крыму сыроделию не учат нигде, говорит она. Есть несколько школ и курсов на Кубани и в Подмосковье, а также в Алтайском крае. Легких путей Елена не искала – по крупицам собирала знания, чтобы научиться делать неповторимое, и наконец отправилась в Сибирь.Туда же, на Алтай, она отправит потом учиться и одного из своих работников, ныне главного сыровара – усердного Ивана, в трудовой книжке которого теперь значится "технолог-сыродел".А всего сотрудников на сыроварне Елены теперь четверо. И это уже не "кастрюлька", которая помещается на столе, а хоть и небольшое, но производственное здание в одном из промышленных кварталов Севастополя. И это единственная авторская сыроварня в регионе.Адепты крымскогоВ камерах вызревания, с уникальным климатом внутри каждой, ждут своего часа аппетитные головы сыра 38 разных видов. И они не просто там лежат – с ними идет постоянная работа, выполняет которую аффинер – специалист, отвечающий за процесс созревания сыра. Он его переворачивает, замывает, меняет местами полки и делает прочее нужное, так что "путем аффинажа можно даже из абсолютно посредственного сыра сделать нечто", говорит Елена.Какие-то головы вызревают три месяца, какие-то год, а некоторые лежат здесь и два. Одновременно во всех холодильниках может храниться до пяти тонн продукта."В двух камерах стоят осушители, а в двух других – увлажнители. В одной живут бревибактерии, а в другой белая плесень. Из одной камеры в другую сыры никогда не кочуют: у каждого свой "домик", – объясняет Елена.Варят сыры на севастопольской сыроварне преимущественно из коровьего молока, реже из козьего. Покупают его исключительно у местных крымских фермеров – в маленьких хозяйствах, пасущих скот в Бахчисарайском районе, с внутренней гряды Крымских гор, говорит Елена.Вот цех молочного производства и его главное украшение – сыроварка, а правильнее сказать "ванна длительной пастеризации". Сюда попадает все фермерское молоко, прямо сейчас в нее наливают десятки ведер."А если бы сейчас мы весеннее молоко, майское переливали, то оно бы еще цветочками пахло. Представляете, какая красота – из этого сделать сыр! И вообще как же удивительно: молоко одно, а палитра сыров из него огромна!" – замечает Елена.Просто потрясающе, с каким восторгом спустя столько лет работы она говорит обо всем, что касается сыроделия, будь то описание состава продукта или процесса его приготовления. А это ой какая непростая, оказывается, история. Из 10 литров молока получается всего килограмм сыра – огромный труд.Этапов несколько, "нагрев с разницей в один градус в корне меняет качество сыра", а вымешивание при разных температурах – его вкус. Бактерии есть ненужные и нужные, которые класть следует вовремя, а на этапе отделения сыворотки еще и правильно надо все нарезать в зависимости от цели."Резка зерна, допустим, размером с грецкий орех – это будут мягкие сыры. Как фундук – уже чуть потверже. Если гауда сыры – это размер с кукурузу, а на пармезан режем с рисинку зерно", – делится секретами Елена.Вот качотта с розмарином, а вот с лавандой. Все "наполнение" также крымское, разумеется.Камамбер, реблошон, пармезан, раклет, морбье... Названия известны узким специалистам и ценителям, но и несведущему ясно, что происхождения они заморского. Но ничего, на севастопольской сыроварне в Крыму делают уже "не как там, а как тут, и аналогов нет", говорит Елена.Например, Балаклавский банон – сыр с белой плесенью, обернутый в виноградный лист и обвязанный джутовым жгутом-веревочкой уже французским не назовешь, учитывая и терруар, и вложенную в него часть души севастопольских сыроваров.А это еще одна визитная карточка севастопольской сыроварни – полутвердый сыр "Черное море". Он и правда черный, с зеленым отливом."Да-да, с чернилами каракатицы", – кивает Елена. – Мы этот сыр сами придумали. Хотели сделать таким, чтобы он отражал нашу местную особенность. И сделали черный, с добавлением черного перца. Это корабли наши, подводные лодки в Черном море. А поскольку мы за натуральное сыроделие, то добавляем чернила каракатицы – покупаем консервированные. И это дает великолепные переливы от зеленого к фиолетовому".Семимильными шагамиПо словам Елены, таких авторских сыроварен, как у не в Севастополе, есть еще штук десять в соседнем регионе – Республике Крым, при этом все они разные, и конкурентами крымских коллег она не считает."У нас не конкуренты – у нас коллеги. Рынок емкий – пожалуйста, работайте. Таких сумасшедших мало".При этом продукт, который производится на крымской земле, очень достойный и смело "задвинет" любой импортный, уверена севастопольской сыровар."Я с сыроварами всеми общаюсь – сыроделие в России идет семимильными шагами. До этого у нас были какие-то польские, литовские, еще какие-то сыры. Французские камамберы до нас натуральные толком никогда не доходили, потому что нормальный французский сыр за проделы Франции не выезжает. У меня камамбер зреет 28 дней, и с 28-го до 36-го дня мы его отдаем в продажу. В это время самые лучшие вкусовые качества у него. И как он может полгода лежать на полке, если всего есть 10-12 дней на продажу?"Тем не менее раньше наши полки были "завалены импортом, и перед всем заграничным был страшный пиетет", ничего подобного нет и теперь не будет, уверена Елена.А еще гордость Крыма и всей России – отечественное оборудование в отрасли сыроделия, говорит Елена. Сама она стала одним из первопроходцев, когда начинала делать сыры в 2014-м, на старте "эпохи санкций"."Импортозамещение – это прямо про меня. Мы начинали, когда все закваски были из Швейцарии, Италии, Франции. Ферменты тоже. А сейчас мы перешли полностью на отечественное. Алтай делает, Углич. И мы на алтайских работаем. И если раньше все оборудование закупали итальянское, то сейчас это Ярославль. И там фабрика делает такое оборудование для сыроделия, что оно существенно превосходит итальянское!".Как раз на этой неделе на севастопольской сыроварне ждут прибытия нового оборудования. Это современная сыроварка отечественного производства, купить которую помогло правительство города: в рамках субсидии из местного бюджета предпринимателям компенсировали 50%, "и это огромное подспорье, потому что оборудование стоит больших денег", говорит Елена.При этом продукт севастопольской сыроварни представлен только в Крыму, и к большему здесь не стремятся."Мы же не завод, не "промка" и в поток не уйдем. Мы рассказываем о вкусе, о том, что в каждом нашем сырочке содержится, к какому напитку он подходит", – с неиссякаемой нежностью и воодушевлением говорит Елена.Она убеждена: в отрасль авторского сыроделия сегодня идут "абсолютно увлеченные люди", и те, кто попал в нее, "уже не смогут не варить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о медеСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичистСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148520248_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ae0e3f6359d7267ce415d508bbda1861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, сыры, крымские сыры, сельское хозяйство, продукты, работа
Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар

Крафтовой сыроварней в Севастополе управляет влюбленная в дело Елена Зубцова

11:55 13.08.2025 (обновлено: 12:09 13.08.2025)
 
Сыровар Елена Зубцова
Сыровар Елена Зубцова
Читать в
ДзенTelegram
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".

Полное погружение

Удивительная личная "сырная" история для Елены Зубцовой, экономиста по образованию, началась 8 марта десять лет назад. Тогда муж подарил ей настольную сыроварню – своеобразную кастрюльку с двойным дном – водяной "рубашкой", с регулировкой и полезными "приладами".
"Я повторила на ней все сыры мира, до каких только дотянулась. А когда у меня получился первый камамбер – такая шайбочка творожная, и я ее открываю, а на ней плесень – шубка беленькая, – счастью моему вообще не было предела. Я покупала по 10 литров молока, игралась и не могла наиграться. Меня зацепило. И я поняла, что хочу дальше заниматься этим творчеством", – рассказала Елена.
В Крыму сыроделию не учат нигде, говорит она. Есть несколько школ и курсов на Кубани и в Подмосковье, а также в Алтайском крае. Легких путей Елена не искала – по крупицам собирала знания, чтобы научиться делать неповторимое, и наконец отправилась в Сибирь.
"Я училась сыроделию на Алтае. Там очень интересная школа сыроваров, которую ведет профессор, микробиолог, в свое время он увлекся сыроделием и подходит с научной точки зрения ко всем процессам. Потом я еще осталась поработать там на сыроварне, чтобы набраться опыта. И вот таким образом получила образование. Конечно, переехала, и где-то месяц жила там, было полное погружение", – вспоминает Елена.
Туда же, на Алтай, она отправит потом учиться и одного из своих работников, ныне главного сыровара – усердного Ивана, в трудовой книжке которого теперь значится "технолог-сыродел".
А всего сотрудников на сыроварне Елены теперь четверо. И это уже не "кастрюлька", которая помещается на столе, а хоть и небольшое, но производственное здание в одном из промышленных кварталов Севастополя. И это единственная авторская сыроварня в регионе.
Так выглядит сыроварка
Так выглядит сыроварка
Так выглядит сыроварка

Адепты крымского

В камерах вызревания, с уникальным климатом внутри каждой, ждут своего часа аппетитные головы сыра 38 разных видов. И они не просто там лежат – с ними идет постоянная работа, выполняет которую аффинер – специалист, отвечающий за процесс созревания сыра. Он его переворачивает, замывает, меняет местами полки и делает прочее нужное, так что "путем аффинажа можно даже из абсолютно посредственного сыра сделать нечто", говорит Елена.
Какие-то головы вызревают три месяца, какие-то год, а некоторые лежат здесь и два. Одновременно во всех холодильниках может храниться до пяти тонн продукта.
"В двух камерах стоят осушители, а в двух других – увлажнители. В одной живут бревибактерии, а в другой белая плесень. Из одной камеры в другую сыры никогда не кочуют: у каждого свой "домик", – объясняет Елена.
Варят сыры на севастопольской сыроварне преимущественно из коровьего молока, реже из козьего. Покупают его исключительно у местных крымских фермеров – в маленьких хозяйствах, пасущих скот в Бахчисарайском районе, с внутренней гряды Крымских гор, говорит Елена.
"Мы вообще адепты того, чтобы продвинуть наш севастопольский терруар. Виноделы думают, что терруар касается только их, а на самом деле он касается абсолютно всего. Терра – это земля. И все, что на ней корова съела и выпила, оседает в молоке и в десять раз концентрируется в сыре. Если мы сварим один и тот же сыр здесь, в Крыму, и в Вологде, то это будут совершенно разные по вкусу сыры", – объясняет сыровар.
Вот цех молочного производства и его главное украшение – сыроварка, а правильнее сказать "ванна длительной пастеризации". Сюда попадает все фермерское молоко, прямо сейчас в нее наливают десятки ведер.
"А если бы сейчас мы весеннее молоко, майское переливали, то оно бы еще цветочками пахло. Представляете, какая красота – из этого сделать сыр! И вообще как же удивительно: молоко одно, а палитра сыров из него огромна!" – замечает Елена.
Просто потрясающе, с каким восторгом спустя столько лет работы она говорит обо всем, что касается сыроделия, будь то описание состава продукта или процесса его приготовления. А это ой какая непростая, оказывается, история. Из 10 литров молока получается всего килограмм сыра – огромный труд.
Этапов несколько, "нагрев с разницей в один градус в корне меняет качество сыра", а вымешивание при разных температурах – его вкус. Бактерии есть ненужные и нужные, которые класть следует вовремя, а на этапе отделения сыворотки еще и правильно надо все нарезать в зависимости от цели.
"Наш сыр как Балаклава – белые горы ее окружают и виноградники, а жгуты – это как причальные канаты наших лодок" – говорит Елена.
Наш сыр как Балаклава – белые горы ее окружают и виноградники, а жгуты – это как причальные канаты наших лодок – говорит Елена.
"Наш сыр как Балаклава – белые горы ее окружают и виноградники, а жгуты – это как причальные канаты наших лодок" – говорит Елена.
"Резка зерна, допустим, размером с грецкий орех – это будут мягкие сыры. Как фундук – уже чуть потверже. Если гауда сыры – это размер с кукурузу, а на пармезан режем с рисинку зерно", – делится секретами Елена.
Вот качотта с розмарином, а вот с лавандой. Все "наполнение" также крымское, разумеется.
Камамбер, реблошон, пармезан, раклет, морбье... Названия известны узким специалистам и ценителям, но и несведущему ясно, что происхождения они заморского. Но ничего, на севастопольской сыроварне в Крыму делают уже "не как там, а как тут, и аналогов нет", говорит Елена.
Например, Балаклавский банон – сыр с белой плесенью, обернутый в виноградный лист и обвязанный джутовым жгутом-веревочкой уже французским не назовешь, учитывая и терруар, и вложенную в него часть души севастопольских сыроваров.
"Мы считаем, что это как наша Балаклава – белые горы ее окружают и виноградники, а жгуты – это как причальные канаты наших лодок", – говорит Елена.
А это еще одна визитная карточка севастопольской сыроварни – полутвердый сыр "Черное море". Он и правда черный, с зеленым отливом.
"Да-да, с чернилами каракатицы", – кивает Елена. – Мы этот сыр сами придумали. Хотели сделать таким, чтобы он отражал нашу местную особенность. И сделали черный, с добавлением черного перца. Это корабли наши, подводные лодки в Черном море. А поскольку мы за натуральное сыроделие, то добавляем чернила каракатицы – покупаем консервированные. И это дает великолепные переливы от зеленого к фиолетовому".

Семимильными шагами

По словам Елены, таких авторских сыроварен, как у не в Севастополе, есть еще штук десять в соседнем регионе – Республике Крым, при этом все они разные, и конкурентами крымских коллег она не считает.
"У нас не конкуренты – у нас коллеги. Рынок емкий – пожалуйста, работайте. Таких сумасшедших мало".
При этом продукт, который производится на крымской земле, очень достойный и смело "задвинет" любой импортный, уверена севастопольской сыровар.
"Я с сыроварами всеми общаюсь – сыроделие в России идет семимильными шагами. До этого у нас были какие-то польские, литовские, еще какие-то сыры. Французские камамберы до нас натуральные толком никогда не доходили, потому что нормальный французский сыр за проделы Франции не выезжает. У меня камамбер зреет 28 дней, и с 28-го до 36-го дня мы его отдаем в продажу. В это время самые лучшие вкусовые качества у него. И как он может полгода лежать на полке, если всего есть 10-12 дней на продажу?"
Тем не менее раньше наши полки были "завалены импортом, и перед всем заграничным был страшный пиетет", ничего подобного нет и теперь не будет, уверена Елена.
"Сейчас Россия в передовиках. Есть же все равно обмены, и мы ездим, смотрим, какие сыры заходят. Мы, сыровары России, впереди, и занимаем значительно лучшие места".
А еще гордость Крыма и всей России – отечественное оборудование в отрасли сыроделия, говорит Елена. Сама она стала одним из первопроходцев, когда начинала делать сыры в 2014-м, на старте "эпохи санкций".
"Импортозамещение – это прямо про меня. Мы начинали, когда все закваски были из Швейцарии, Италии, Франции. Ферменты тоже. А сейчас мы перешли полностью на отечественное. Алтай делает, Углич. И мы на алтайских работаем. И если раньше все оборудование закупали итальянское, то сейчас это Ярославль. И там фабрика делает такое оборудование для сыроделия, что оно существенно превосходит итальянское!".
Полутвердый сыр "Черное море". Он и правда черный, с зеленым отливом.
Полутвердый сыр Черное море. Он и правда черный, с зеленым отливом.
Полутвердый сыр "Черное море". Он и правда черный, с зеленым отливом.
Как раз на этой неделе на севастопольской сыроварне ждут прибытия нового оборудования. Это современная сыроварка отечественного производства, купить которую помогло правительство города: в рамках субсидии из местного бюджета предпринимателям компенсировали 50%, "и это огромное подспорье, потому что оборудование стоит больших денег", говорит Елена.
При этом продукт севастопольской сыроварни представлен только в Крыму, и к большему здесь не стремятся.
"Мы же не завод, не "промка" и в поток не уйдем. Мы рассказываем о вкусе, о том, что в каждом нашем сырочке содержится, к какому напитку он подходит", – с неиссякаемой нежностью и воодушевлением говорит Елена.
Она убеждена: в отрасль авторского сыроделия сегодня идут "абсолютно увлеченные люди", и те, кто попал в нее, "уже не смогут не варить".
"Они будут развиваться в этом направлении, все время желать что-то сделать особенное своими руками. Это жажда созидания. И это гордость. Я горжусь тем, что делаю. И я люблю то, что делаю, потому что делаю то, что люблю".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде
Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
 
Проект о людях редких профессий "Штучная работа"СевастопольСырыКрымские сырыСельское хозяйствоПродуктыработа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
11:08Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
10:55Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
10:14Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
09:35Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
09:19Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Лента новостейМолния