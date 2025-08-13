https://crimea.ria.ru/20250813/vse-nachinalos-s-kastryulki-kak-rabotaet-sevastopolskiy-syrovar-1148519621.html

Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар

Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане

Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Полное погружениеУдивительная личная "сырная" история для Елены Зубцовой, экономиста по образованию, началась 8 марта десять лет назад. Тогда муж подарил ей настольную сыроварню – своеобразную кастрюльку с двойным дном – водяной "рубашкой", с регулировкой и полезными "приладами"."Я повторила на ней все сыры мира, до каких только дотянулась. А когда у меня получился первый камамбер – такая шайбочка творожная, и я ее открываю, а на ней плесень – шубка беленькая, – счастью моему вообще не было предела. Я покупала по 10 литров молока, игралась и не могла наиграться. Меня зацепило. И я поняла, что хочу дальше заниматься этим творчеством", – рассказала Елена.В Крыму сыроделию не учат нигде, говорит она. Есть несколько школ и курсов на Кубани и в Подмосковье, а также в Алтайском крае. Легких путей Елена не искала – по крупицам собирала знания, чтобы научиться делать неповторимое, и наконец отправилась в Сибирь.Туда же, на Алтай, она отправит потом учиться и одного из своих работников, ныне главного сыровара – усердного Ивана, в трудовой книжке которого теперь значится "технолог-сыродел".А всего сотрудников на сыроварне Елены теперь четверо. И это уже не "кастрюлька", которая помещается на столе, а хоть и небольшое, но производственное здание в одном из промышленных кварталов Севастополя. И это единственная авторская сыроварня в регионе.Адепты крымскогоВ камерах вызревания, с уникальным климатом внутри каждой, ждут своего часа аппетитные головы сыра 38 разных видов. И они не просто там лежат – с ними идет постоянная работа, выполняет которую аффинер – специалист, отвечающий за процесс созревания сыра. Он его переворачивает, замывает, меняет местами полки и делает прочее нужное, так что "путем аффинажа можно даже из абсолютно посредственного сыра сделать нечто", говорит Елена.Какие-то головы вызревают три месяца, какие-то год, а некоторые лежат здесь и два. Одновременно во всех холодильниках может храниться до пяти тонн продукта."В двух камерах стоят осушители, а в двух других – увлажнители. В одной живут бревибактерии, а в другой белая плесень. Из одной камеры в другую сыры никогда не кочуют: у каждого свой "домик", – объясняет Елена.Варят сыры на севастопольской сыроварне преимущественно из коровьего молока, реже из козьего. Покупают его исключительно у местных крымских фермеров – в маленьких хозяйствах, пасущих скот в Бахчисарайском районе, с внутренней гряды Крымских гор, говорит Елена.Вот цех молочного производства и его главное украшение – сыроварка, а правильнее сказать "ванна длительной пастеризации". Сюда попадает все фермерское молоко, прямо сейчас в нее наливают десятки ведер."А если бы сейчас мы весеннее молоко, майское переливали, то оно бы еще цветочками пахло. Представляете, какая красота – из этого сделать сыр! И вообще как же удивительно: молоко одно, а палитра сыров из него огромна!" – замечает Елена.Просто потрясающе, с каким восторгом спустя столько лет работы она говорит обо всем, что касается сыроделия, будь то описание состава продукта или процесса его приготовления. А это ой какая непростая, оказывается, история. Из 10 литров молока получается всего килограмм сыра – огромный труд.Этапов несколько, "нагрев с разницей в один градус в корне меняет качество сыра", а вымешивание при разных температурах – его вкус. Бактерии есть ненужные и нужные, которые класть следует вовремя, а на этапе отделения сыворотки еще и правильно надо все нарезать в зависимости от цели."Резка зерна, допустим, размером с грецкий орех – это будут мягкие сыры. Как фундук – уже чуть потверже. Если гауда сыры – это размер с кукурузу, а на пармезан режем с рисинку зерно", – делится секретами Елена.Вот качотта с розмарином, а вот с лавандой. Все "наполнение" также крымское, разумеется.Камамбер, реблошон, пармезан, раклет, морбье... Названия известны узким специалистам и ценителям, но и несведущему ясно, что происхождения они заморского. Но ничего, на севастопольской сыроварне в Крыму делают уже "не как там, а как тут, и аналогов нет", говорит Елена.Например, Балаклавский банон – сыр с белой плесенью, обернутый в виноградный лист и обвязанный джутовым жгутом-веревочкой уже французским не назовешь, учитывая и терруар, и вложенную в него часть души севастопольских сыроваров.А это еще одна визитная карточка севастопольской сыроварни – полутвердый сыр "Черное море". Он и правда черный, с зеленым отливом."Да-да, с чернилами каракатицы", – кивает Елена. – Мы этот сыр сами придумали. Хотели сделать таким, чтобы он отражал нашу местную особенность. И сделали черный, с добавлением черного перца. Это корабли наши, подводные лодки в Черном море. А поскольку мы за натуральное сыроделие, то добавляем чернила каракатицы – покупаем консервированные. И это дает великолепные переливы от зеленого к фиолетовому".Семимильными шагамиПо словам Елены, таких авторских сыроварен, как у не в Севастополе, есть еще штук десять в соседнем регионе – Республике Крым, при этом все они разные, и конкурентами крымских коллег она не считает."У нас не конкуренты – у нас коллеги. Рынок емкий – пожалуйста, работайте. Таких сумасшедших мало".При этом продукт, который производится на крымской земле, очень достойный и смело "задвинет" любой импортный, уверена севастопольской сыровар."Я с сыроварами всеми общаюсь – сыроделие в России идет семимильными шагами. До этого у нас были какие-то польские, литовские, еще какие-то сыры. Французские камамберы до нас натуральные толком никогда не доходили, потому что нормальный французский сыр за проделы Франции не выезжает. У меня камамбер зреет 28 дней, и с 28-го до 36-го дня мы его отдаем в продажу. В это время самые лучшие вкусовые качества у него. И как он может полгода лежать на полке, если всего есть 10-12 дней на продажу?"Тем не менее раньше наши полки были "завалены импортом, и перед всем заграничным был страшный пиетет", ничего подобного нет и теперь не будет, уверена Елена.А еще гордость Крыма и всей России – отечественное оборудование в отрасли сыроделия, говорит Елена. Сама она стала одним из первопроходцев, когда начинала делать сыры в 2014-м, на старте "эпохи санкций"."Импортозамещение – это прямо про меня. Мы начинали, когда все закваски были из Швейцарии, Италии, Франции. Ферменты тоже. А сейчас мы перешли полностью на отечественное. Алтай делает, Углич. И мы на алтайских работаем. И если раньше все оборудование закупали итальянское, то сейчас это Ярославль. И там фабрика делает такое оборудование для сыроделия, что оно существенно превосходит итальянское!".Как раз на этой неделе на севастопольской сыроварне ждут прибытия нового оборудования. Это современная сыроварка отечественного производства, купить которую помогло правительство города: в рамках субсидии из местного бюджета предпринимателям компенсировали 50%, "и это огромное подспорье, потому что оборудование стоит больших денег", говорит Елена.При этом продукт севастопольской сыроварни представлен только в Крыму, и к большему здесь не стремятся."Мы же не завод, не "промка" и в поток не уйдем. Мы рассказываем о вкусе, о том, что в каждом нашем сырочке содержится, к какому напитку он подходит", – с неиссякаемой нежностью и воодушевлением говорит Елена.Она убеждена: в отрасль авторского сыроделия сегодня идут "абсолютно увлеченные люди", и те, кто попал в нее, "уже не смогут не варить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. 