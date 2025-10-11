https://crimea.ria.ru/20251011/pokushenie-na-simonyan--novaya-statya-i-priznanie-viny-figurantami-1150115632.html

Покушение на Симоньян – новая статья и признание вины фигурантами

11.10.2025

В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Отмечается, что некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды).Кроме того, часть из них получили обвинения по статьям части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также некоторым, в зависимости от роли, вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), статья 162 (Разбой).Некоторые обвиняемые по делу признали вину в хулиганстве.Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян обратилась к подозреваемым в покушенииСреди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подросткиСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

Новости

