https://crimea.ria.ru/20251011/gryadut-anomalnye-kholoda---kogda-zhdat-lednikovyy-period-1150118138.html

Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"

Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период" - РИА Новости Крым, 11.10.2025

Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"

Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет... РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T19:19

2025-10-11T19:19

2025-10-11T19:06

роман вильфанд

погода

климат

гидрометцентр россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119257246_0:77:2390:1421_1920x0_80_0_0_d9a40b3ad358ac2a19818814d597e427.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появилась информация, что глава "Газпрома" Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномальные зимние холода в России, когда по всей территории страны случатся 25-градусные морозы."В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, - это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик", - сказал Вильфанд РИА Новости, напомнив, что в прошлом году январь в Москве был очень холодным, а январь 2025-го, наоборот, оказался экстремально теплым.По словам метеоролога, нельзя забывать о "ультраполярном вторжении" - явлении, когда антициклон зимой перемещается в умеренные широты из Арктики, с северо-востока на юго-запад и приносит очень холодные воздушные массы.При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что сентябрь в этом году оказался в десятке самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионКак в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период

https://crimea.ria.ru/20251004/kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-1149936971.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, погода, климат, гидрометцентр россии, новости