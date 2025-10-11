Рейтинг@Mail.ru
Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период" - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет... РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появилась информация, что глава "Газпрома" Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномальные зимние холода в России, когда по всей территории страны случатся 25-градусные морозы."В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, - это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик", - сказал Вильфанд РИА Новости, напомнив, что в прошлом году январь в Москве был очень холодным, а январь 2025-го, наоборот, оказался экстремально теплым.По словам метеоролога, нельзя забывать о "ультраполярном вторжении" - явлении, когда антициклон зимой перемещается в умеренные широты из Арктики, с северо-востока на юго-запад и приносит очень холодные воздушные массы.При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что сентябрь в этом году оказался в десятке самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России.
Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"

Метеоролог Вильфанд рассказал о наступлении аномальных холодов в ближайшие годы

19:19 11.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава "Газпрома" Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномальные зимние холода в России, когда по всей территории страны случатся 25-градусные морозы.
"В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, - это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик", - сказал Вильфанд РИА Новости, напомнив, что в прошлом году январь в Москве был очень холодным, а январь 2025-го, наоборот, оказался экстремально теплым.
По словам метеоролога, нельзя забывать о "ультраполярном вторжении" - явлении, когда антициклон зимой перемещается в умеренные широты из Арктики, с северо-востока на юго-запад и приносит очень холодные воздушные массы.
"Повторяемость этих процессов существенно уменьшилась за последние 30-40 лет, но может ли быть такое? Да, конечно, может", - резюмировал Вильфанд.
При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что сентябрь в этом году оказался в десятке самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России.
Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
