https://crimea.ria.ru/20251005/kak-v-krymu-izmenitsya-rabota-avtobusov-i-stantsiy-v-osenne-zimniy-period-1149894530.html

Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период

Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период

На всех автостанциях Крыма производят пробные топки для проверки оборудования перед началом отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-05T08:52

2025-10-05T08:52

2025-10-04T22:17

новости

радио "спутник в крыму"

крым

"крымавтотранс"

транспорт

общественный транспорт

вячеслав мартынов

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142941911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b840b4a74afdf4a30b410fca34e41208.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На всех автостанциях Крыма производят пробные топки для проверки оборудования перед началом отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Расписание автобусов останется таким же, как и летом. Только из графика исчезнут сезонные рейсы, отметил Мартынов.По его словам, сохранение таких маршрутов было бы убыточным для перевозчиков, так как они не пользуются спросом в холода – летом же крымчане используют сезонные маршруты для поездок к морю.Но есть и случаи, где нужды крымчан решают точечно, отметил Мартынов. Так, например, поступили с сезонным маршрутом Симферополь – Морское, соединяющим столицу Крыма с курортным поселком в Судакском районе.Что касается действующих расписаний автобусов на маршрутах, то все они есть в свободном доступе, подчеркнул он."Расписание всех маршрутов есть у нас на сайте. На каждой автостанции размещен лист с расписаниями, работает и справочная служба. Нет никаких сложностей узнать, какой маршрут и в какое время отправляется", – сказал Мартынов.Он напомнил также, что в банковском приложении можно вбить в поисковике нужный маршрут, и там будут предложены варианты и доступные для покупки билеты. Также билеты на автобусы можно приобрести на сайтах специализированных агрегаторов в интернете, которых сейчас очень много, отметил Мартынов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, "крымавтотранс", транспорт, общественный транспорт, вячеслав мартынов, новости крыма