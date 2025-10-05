https://crimea.ria.ru/20251005/kak-v-krymu-izmenitsya-rabota-avtobusov-i-stantsiy-v-osenne-zimniy-period-1149894530.html
Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На всех автостанциях Крыма производят пробные топки для проверки оборудования перед началом отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Расписание автобусов останется таким же, как и летом. Только из графика исчезнут сезонные рейсы, отметил Мартынов.По его словам, сохранение таких маршрутов было бы убыточным для перевозчиков, так как они не пользуются спросом в холода – летом же крымчане используют сезонные маршруты для поездок к морю.Но есть и случаи, где нужды крымчан решают точечно, отметил Мартынов. Так, например, поступили с сезонным маршрутом Симферополь – Морское, соединяющим столицу Крыма с курортным поселком в Судакском районе.Что касается действующих расписаний автобусов на маршрутах, то все они есть в свободном доступе, подчеркнул он."Расписание всех маршрутов есть у нас на сайте. На каждой автостанции размещен лист с расписаниями, работает и справочная служба. Нет никаких сложностей узнать, какой маршрут и в какое время отправляется", – сказал Мартынов.Он напомнил также, что в банковском приложении можно вбить в поисковике нужный маршрут, и там будут предложены варианты и доступные для покупки билеты. Также билеты на автобусы можно приобрести на сайтах специализированных агрегаторов в интернете, которых сейчас очень много, отметил Мартынов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
На всех автостанциях Крыма производят пробные топки для проверки оборудования перед началом отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
"Мы начинаем постепенно приближаться к отопительному сезону, поэтому я дал уже распоряжение на всех автостанциях провести пробные топки, посмотреть, все ли с оборудованием в порядке. Многие автостанции работают с самого раннего утра – с шести, а есть и круглосуточные автостанции, чтобы людям было комфортно там находиться, все должно быть отоплено. Вот это сейчас задача номер один", – сказал Мартынов.
Расписание автобусов останется таким же, как и летом. Только из графика исчезнут сезонные рейсы, отметил Мартынов.
По его словам, сохранение таких маршрутов было бы убыточным для перевозчиков, так как они не пользуются спросом в холода – летом же крымчане используют сезонные маршруты для поездок к морю.
Но есть и случаи, где нужды крымчан решают точечно, отметил Мартынов. Так, например, поступили с сезонным маршрутом Симферополь – Морское, соединяющим столицу Крыма с курортным поселком в Судакском районе.
"Там есть студенты. И мы специально для них ввели на зимний период такой рейс... Туда приезжает автобус в назначенное время в пятницу – привозит людей, а в воскресенье уезжает. То есть не каждый день, нет смысла. Все знают, что это студенты, которые едут в Симферополь. Но вот такая точечная мера, которая позволила решить проблемы целого поселка", – рассказал Мартынов.
Что касается действующих расписаний автобусов на маршрутах, то все они есть в свободном доступе, подчеркнул он.
"Расписание всех маршрутов есть у нас на сайте. На каждой автостанции размещен лист с расписаниями, работает и справочная служба. Нет никаких сложностей узнать, какой маршрут и в какое время отправляется", – сказал Мартынов.
Он напомнил также, что в банковском приложении можно вбить в поисковике нужный маршрут, и там будут предложены варианты и доступные для покупки билеты. Также билеты на автобусы можно приобрести на сайтах специализированных агрегаторов в интернете, которых сейчас очень много, отметил Мартынов.
