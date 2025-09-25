https://crimea.ria.ru/20250925/chernoe-more-zadykhaetsya-pochemu-ekosistema-na-grani-i-chto-zhdet-region-1149707900.html

Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион

Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион

25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За последние десятилетия Черное море стремительно теряет способность к самовосстановлению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.По его словам, ключевая причина – разрушение естественных "легких" моря и рост антропогенной нагрузки.Утрата природных фильтровМельников рассказал, что еще до середины ХХ века в северо-западной акватории простиралось уникальное филлофорное поле площадью около 10 тысяч квадратных километров. Красные водоросли и гигантские мидии выделяли ежедневно тысячи кубометров кислорода и фильтровали миллионы кубометров воды, поддерживая баланс экосистемы.Подъем сероводородной зоныИз-за беспрепятственного поступления биогенных стоков с удобрениями возникла вспышка роста водорослей. Слой воды, насыщенный кислородом, сократился с 150 до 80 метров. Жизненное пространство для морских организмов сжалось, сероводородная зона стала подниматься все выше, пояснил ученый.Климат и новые угрозыСитуацию усугубляет глобальное потепление. По словам Мельникова, исчезает так называемый холодный промежуточный слой, существовавший тысячелетиями. В теплой воде активно заселяются чужеродные виды, меняется состав планктона, а традиционные промысловые рыбы – от скумбрии до осетровых – уходят или почти исчезают.Чем это грозитПо оценке эксперта, дальнейшее истощение кислорода грозит сокращением рыболовных ресурсов, распространением тепловодных "вселенцев", а бездумное вмешательство человека – рисками для прибрежных стран."Любое вмешательство в дно, например, аварии на подводных трубопроводах, могут спровоцировать выброс сероводорода – это серьезная опасность для экологии и людей", – предупреждает специалист.Как исправить ситуациюУченый видит выход в жестком контроле за промышленными стоками, ограничении вылова мелкой рыбы и восстановлении популяции мидий как естественных фильтров.Ранее сообщалось, что на западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усыхают гиперсоленые озераСтанет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученыхУченые ИнБЮМ впервые проводят исследования на Каспийском море

