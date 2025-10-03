https://crimea.ria.ru/20251003/samyy-teplyy-v-istorii--sentyabr-pobil-pogodnye-rekordy-1149943010.html
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T15:17
2025-10-03T15:17
2025-10-03T15:17
роман вильфанд
погода
гидрометцентр россии
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, такая погода в сентябре является редкостью и ее вероятность составляет около восьми процентов.Глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее дала погодный прогноз на первые две недели октября. Так, в субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высоким. Следующая неделя откроется солнечной погодой, далее возможны краткосрочные дожди. Ночной температурный фон уже осенний. Днем – до 20 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в КрымуОтдых в Крыму осенью - как загружены отелиСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории России – Вильфанд