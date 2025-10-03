https://crimea.ria.ru/20251003/samyy-teplyy-v-istorii--sentyabr-pobil-pogodnye-rekordy-1149943010.html

Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды

Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды

Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T15:17

2025-10-03T15:17

2025-10-03T15:17

роман вильфанд

погода

гидрометцентр россии

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141734107_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d12bbbf8f57a9bc399bef0ce3a8bfa25.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, такая погода в сентябре является редкостью и ее вероятность составляет около восьми процентов.Глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее дала погодный прогноз на первые две недели октября. Так, в субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высоким. Следующая неделя откроется солнечной погодой, далее возможны краткосрочные дожди. Ночной температурный фон уже осенний. Днем – до 20 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в КрымуОтдых в Крыму осенью - как загружены отелиСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, погода, гидрометцентр россии, новости, россия