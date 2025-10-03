Рейтинг@Mail.ru
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости Крым, 03.10.2025
роман вильфанд
погода
гидрометцентр россии
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, такая погода в сентябре является редкостью и ее вероятность составляет около восьми процентов.Глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее дала погодный прогноз на первые две недели октября. Так, в субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высоким. Следующая неделя откроется солнечной погодой, далее возможны краткосрочные дожди. Ночной температурный фон уже осенний. Днем – до 20 градусов тепла.
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды

Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории России – Вильфанд

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным оценкам, нынешний сентябрь войдет в десятку самых теплых сентябрей", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, такая погода в сентябре является редкостью и ее вероятность составляет около восьми процентов.
Глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее дала погодный прогноз на первые две недели октября. Так, в субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высоким. Следующая неделя откроется солнечной погодой, далее возможны краткосрочные дожди. Ночной температурный фон уже осенний. Днем – до 20 градусов тепла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
 
Роман ВильфандПогодаГидрометцентр РоссииНовостиРоссия
 
