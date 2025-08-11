https://crimea.ria.ru/20250811/sezony-pogody-na-planete-globalno-menyayutsya-klimatolog-iz-kryma-vakhrushev-1148477175.html
Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
2025-08-11T06:52
2025-08-11T06:52
2025-08-11T07:06
Аномальные изменения погоды становятся нормой – климатолог
06:52 11.08.2025 (обновлено: 07:06 11.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В последние годы крымчане ярко ощутили на себе изменения климата. О последних тенденциях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
"Мы живем в период климатических изменений. В Крыму изменения погодных параметров стали заметны даже на уровне жителей. Если раньше нам ученые говорили об изменениях температуры, то сейчас и сам человек ощущает это на себе", - отметил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в прямом эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, в начале 2025 года в международных научных журналах, посвященных изменениям климата, вышло несколько крупных публикаций, в которых многие специалисты отмечали то, что классическое восприятие сезонов меняется.
"Было предложено введение новых научно обоснованных типов сезонов. Их всего три. Первое, что предлагается во введение – это ассиметричные сезоны - когда у нас тот или иной сезон длится дольше или короче обычного. Например, как у нас было в прошлом году – затяжное лето, вышедшее за пределы сентября", - сказал эксперт.
Вторая особенность – так называемые синкопирующие сезоны, то есть классические погодные сезоны, но с другими температурными показателями, выходящими за пределы нормы. Это как раз то, что в Крыму наблюдается этим летом, когда температурные показатели превышали норму.
"Были определены и так называемые затухающие сезоны. Это ослабление каких-то погодных параметров. Например, все привыкли к снежной зиме, а она малоснежная", - добавил Вахрушев.
Кроме того, ученые выделяют так называемые антропогенные сезоны, то есть те, причиной которых становится человек. К примеру, сезон смога в Юго-Восточной Азии.
По его словам, в условиях изменения климата аномальные изменения погоды становятся нормой и они будут увеличиваться.
