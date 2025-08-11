https://crimea.ria.ru/20250811/sezony-pogody-na-planete-globalno-menyayutsya-klimatolog-iz-kryma-vakhrushev-1148477175.html

Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма

Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма

В последние годы крымчане ярко ощутили на себе изменения климата. О последних тенденциях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T06:52

2025-08-11T06:52

2025-08-11T07:06

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

климат

земля

общество

природа

погода

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1e/1119001294_0:152:2949:1811_1920x0_80_0_0_feeb71a57e57c7d2052e332300946626.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В последние годы крымчане ярко ощутили на себе изменения климата. О последних тенденциях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, в начале 2025 года в международных научных журналах, посвященных изменениям климата, вышло несколько крупных публикаций, в которых многие специалисты отмечали то, что классическое восприятие сезонов меняется."Было предложено введение новых научно обоснованных типов сезонов. Их всего три. Первое, что предлагается во введение – это ассиметричные сезоны - когда у нас тот или иной сезон длится дольше или короче обычного. Например, как у нас было в прошлом году – затяжное лето, вышедшее за пределы сентября", - сказал эксперт.Вторая особенность – так называемые синкопирующие сезоны, то есть классические погодные сезоны, но с другими температурными показателями, выходящими за пределы нормы. Это как раз то, что в Крыму наблюдается этим летом, когда температурные показатели превышали норму.Кроме того, ученые выделяют так называемые антропогенные сезоны, то есть те, причиной которых становится человек. К примеру, сезон смога в Юго-Восточной Азии.По его словам, в условиях изменения климата аномальные изменения погоды становятся нормой и они будут увеличиваться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменение климата влияет на рыбу в Черном мореПохолодание в Крыму весной и летом - эксперт назвал причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, климат, земля, общество, природа, погода, крым, новости крыма