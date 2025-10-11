Бензин в Крыму в субботу есть на 89 АЗС

https://crimea.ria.ru/20251011/benzin-v-krymu-v-subbotu-est-na-89-azs-1150115893.html

2025-10-11T08:07

2025-10-11T08:07

2025-10-11T08:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 11 октября в регионе дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

