Бензин в Крыму в субботу есть на 89 АЗС - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Бензин в Крыму в субботу есть на 89 АЗС
Бензин в Крыму в субботу есть на 89 АЗС - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Бензин в Крыму в субботу есть на 89 АЗС
В Крыму в субботу топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 11 октября в регионе дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:07 11.10.2025 (обновлено: 08:11 11.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Количество автозаправочных станций, на которых осуществляется свободная реализация топлива, продолжает расти. На сегодняшний день приобрести топливо можно на 89 АЗС", - написал он в Telegram.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 11 октября в регионе дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
