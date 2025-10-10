Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пьяная драка закончилась для жителя Крыма "уголовкой" - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Севастополе пьяная драка закончилась для жителя Крыма "уголовкой"
В Севастополе пьяный конфликт между приезжим симферопольцем и местным жителем закончился уголовной ответственностью для первого и тяжелыми травмами для второго. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный конфликт между приезжим симферопольцем и местным жителем закончился уголовной ответственностью для первого и тяжелыми травмами для второго. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.По данным правоохранителей, ночью возле одного из питейных заведений в поселке Кача выпившему 38-летнему крымчанину не понравилось поведение одного из посетителей, он сделал ему замечание, на ответную грубость набросился на оппонента с кулаками и дальше продолжил распивать спиртное.Дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговорЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомогоЖитель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре
В Севастополе пьяная драка закончилась для жителя Крыма "уголовкой"

10:58 10.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный конфликт между приезжим симферопольцем и местным жителем закончился уголовной ответственностью для первого и тяжелыми травмами для второго. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.
По данным правоохранителей, ночью возле одного из питейных заведений в поселке Кача выпившему 38-летнему крымчанину не понравилось поведение одного из посетителей, он сделал ему замечание, на ответную грубость набросился на оппонента с кулаками и дальше продолжил распивать спиртное.
"После конфликта пострадавший, 51-летний местный житель, отправился домой, но потом почувствовал значительное ухудшение самочувствия, поэтому обратился за помощью к медикам. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мужчину и сообщила об инциденте в полицию", – сказано в сообщении.
Дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.
