В Севастополе пьяная драка закончилась для жителя Крыма "уголовкой"

В Севастополе пьяная драка закончилась для жителя Крыма "уголовкой"

В Севастополе пьяный конфликт между приезжим симферопольцем и местным жителем закончился уголовной ответственностью для первого и тяжелыми травмами для второго. 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный конфликт между приезжим симферопольцем и местным жителем закончился уголовной ответственностью для первого и тяжелыми травмами для второго. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.По данным правоохранителей, ночью возле одного из питейных заведений в поселке Кача выпившему 38-летнему крымчанину не понравилось поведение одного из посетителей, он сделал ему замечание, на ответную грубость набросился на оппонента с кулаками и дальше продолжил распивать спиртное.Дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.

